Call of Duty 2020: Leak von Activision - Release verraten?

Dass es ein neues Call of Duty 2020 geben wird, ist bereits bestätigt. Nun sendet Activision eine mystische Box an Journalisten und Influencer.

Santa Monica, USA – In einem Twitter-Post gaben die Entwicklerstudios Treyarch Studios und Raven Software bekannt, dass sie eine Zusammenarbeit miteinander eingegangen sind. Dieser Twitter-Post könnte auf eine Fortsetzung der Call of Duty Black Ops Reihe hindeuten. Nun verschickt der Publisher von Call of Duty* eine mysteriöse Box an diverse Journalisten und Influencer, doch nur unter einer Bedingung. Denn die Partner dürfen das verlockende Paket erst am 10. August öffnen.

Es scheint so, als ob die Ankündigung des neuen Call of Duty 2020 näher rücken würde, nachdem in diesem Jahr bereits viel über eine Fortsetzung diskutiert wurde. Schon im Juli 2020 tauchte ein Leak* zu einem Call of Duty Black Ops Cold War in einer Doritos-Werbung auf. Rund einen Monat später folgten dann offizielle Nachrichten zum Release. Die Fortsetzung des neuen Call of Duty 2020 bestätigten die Entwickler bereits via Twitter.

Auf ingame.de* kann man nachlesen, wer diese Box erhielt, und was sie den Fans verrät* . ingame.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks