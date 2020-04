WhatsApp und Corona: So bleiben Sie mit neuen Gruppen-Anrufen in Kontakt mit den Liebsten

Trotz Coronakrise

Wegen Corona gibt es Kontaktverbote. Bei WhatsApp sind jetzt Gruppen-Anrufe möglich. Dafür müssen Nutzer die aktuelle Beta-Version auf ihrem Handy installieren.

Corona* wirkt sich auf das Zusammenleben der Menschen in Deutschland aus

aus Bei WhatsApp* können Sie über Videotelefonate in Kontakt mit den Liebsten bleiben

Wir verraten Ihnen, wie das geht. Auch, wie Sie WhatsApp- G ruppen* hinzufügen.

Update vom Dienstag, 21.04.2020, 09:50 Uhr: Beta-Nutzer von WhatsApp für Android und iOS können in Zeiten von Corona mit mehreren Menschen gleichzeitig telefonieren. Insgesamt bis zu acht Nutzer können dann gleichzeitig im Sprach- oder Video-Gruppenchat miteinander kommunizieren. Um die Gruppen-Funktion nutzen zu können, muss die aktuellste Beta-Version von WhatsApp installiert sein. Die Gruppen-Telefonate werden aller Voraussicht nach auch bald in einem WhatsApp-Update enthalten sein, damit Nutzer während des Coronavirus mit ihren Liebsten in Kontakt bleiben können.

Erstmeldung vom Montag, 30.03.2020, 10:05 Uhr: Corona verbreitet sich immer weiter in Deutschland. Um die Infektionen einzudämmen, haben der Bund und die Länder strikte Maßnahmen getroffen. So gilt in Bayern beispielsweise eine Ausgangssperre. Wo keine Ausgangssperre verhängt wurde, gibt es ein K ontaktverbot*. Familien und Freunde können sich unter Umständen kaum noch sehen.

Enkel dürfen ihre Großeltern nicht besuchen, da ihnen als Risikogruppe eine Ansteckung mit dem Coronavirus droht. Dennoch wollen die Menschen miteinander in Kontakt bleiben. Dazu eignet sich zum Beispiel WhatsApp. Der Messenger bietet nämlich Videotelefonie an. In diesem Artikel verraten wir Ihnen, wie das funktioniert. Zunächst müssen Sie sich aber bei WhatsApp registrieren*.

Wegen Corona-Kontaktverboten und Ausgangssperre werden öffentliche Orte momentan kaum besucht. WhatsApp schafft Abhilfe, um im Kontakt zu bleiben.

Corona-Kontaktverbot: So starten Sie bei WhatsApp einen Videoanruf

Mit WhatsApp können Menschen während Corona telefonieren, Videounterhaltungen starten oder auch Fotos und Sprachnachrichten* versenden. Das ist bei Whatsapp k ostenlos*. Um einen Videoanruf zu starten, öffnen Sie einen Chat mit einem Kontakt, den sie anrufen möchten. Jetzt drücken Sie auf „Videoanruf“.

Falls Sie jemand per Videoanruf kontaktiert, wird „WhatsApp Videoanruf“ auf dem Bildschirm Ihres Handys angezeigt. In diesem Fall haben Sie zwei Möglichkeiten. Wenn Sie den Anruf annehmen möchten, wischen Sie mit dem Finger nach oben. Falls Sie nicht telefonieren wollen, wischen Sie nach unten. Nun können Sie sich mit Ihren Liebsten per Videotelefonie trotz der Einschränkungen wegen des Coronavirus unterhalten.

Corona-Kontaktverbot: Einen Video-Gruppen-Anruf bei WhatsApp tätigen,

Wer in Zeiten von Corona mit der ganzen Familie oder Freunden telefonieren möchte, kann einen Gruppenanruf bei WhatsApp tätigen. Der Gruppen-Videoanruf ermöglicht es bis zu vier Menschen, sich mit WhatsApp gegenseitig anzurufen. So funktioniert es.

Der WhatsApp-Videoanruf von einer Gruppe aus

Öffnen Sie die Gruppe, die Sie anrufen möchten

Nun tippen Sie auf Videoanruf

Der WhatsApp-Videoanruf vom Anrufe-Reiter aus

Wählen Sie den Anrufe-Reiter aus

Tippen Sie auf „Neuer Anruf“ und dann auf „Neuer Gruppenanruf“

Suchen Sie nach Kontakten, die Sie der WhatsApp-Gruppe hinzufügen möchten

Jetzt tippen Sie auf Videoanruf Den WhatsApp-Videoanruf von einem Chat aus starten Öffnen Sie den Chat mit einem Kontakt, den Sie anrufen möchten

Tippen Sie auf Videoanruf

Der Kontakt muss den Anruf entgegennehmen

Nun tippen Sie auf Teilnehmer hinzufügen

Sie können noch weitere Kontakte hinzufügen

Gestern Abend habe ich eine WhatsApp Videokonferenz mit meinen Eltern in der Pfalz, meiner Schwester in Norden und meinem Bruder im Süden D's gehabt. Ich vermisse sie so sehr. Aber die Gesundheit geht nun mal vor.



Bleibt gesund & daheim und passt bitte auf euch auf. #Covid_19 — Soley (@SoleyStream) March 30, 2020

WhatsApp Videoanruf: Das sollten Sie unabhängig von Corona beachten

Bei WhatsApp-Videotelefonaten gibt es noch ein paar Dinge zu beachten. Das gilt unabhängig vom Coronavirus. Sie sollten sich vergewissern, dass Sie eine starke Internetverbindung haben, denn die Qualität des Videoanrufs hängt vom Kontakt mit der schwächsten Verbindung ab.

Am besten nutzen alle Teilnehmer das hauseigene WLAN. Außerdem kann ein Kontakt während eines Gruppen-Videoanrufs bei WhatsApp nicht entfernt werden. Der Kontakt muss selbst auflegen, um die Verbindung zu trennen.

WhatsApp Web: Sprachnachrichten in Zeiten von Corona

Außerdem können Nutzer von WhatsApp Web* keine Videoanrufe tätigen. Dort ist im Chat nämlich kein Video-Symbol vorhanden. Stattdessen können Nutzer aber auf Sprachnachrichten zurückgreifen und sich so während Corona zumindest zeitversetzt unterhalten. So geht's.

Öffnen Sie einen WhatsApp-Chat bei WhatsApp Web Neben dem Textfeld taucht das Mikrofon auf Wenn Sie darauf klicken, können Sie Sprachnachrichten aufnehmen Wenn Sie fertig mit der Aufnahme sind, können Sie diese an den Kontakt schicken

