Corona-Impfstoff: Klinische Versuche ab September geplant

Weltweit arbeiten Forscher an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. In Deutschland sind ab September erste klinische Tests geplant. Der News-Ticker.

Firmen sind weltweit auf der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus*

gegen das Coronavirus* Die Entwicklung kann dauern - Tests laufen aber bereits, auch zu Medikamenten gegen Covid-19*

Wird es in Deutschland eine Impfpflicht geben?

Update vom Montag, 18.05.2020, 17.02 Uhr: Im September 2020 soll ein Corona-Impfstoff in Deutschland getestet werden. Nach Angaben der Universität Marburg werde ein potenzieller Impfstoff gegen das Coronavirus dann in ersten klinischen Tests am Menschen erprobt. „Der Bauplan für den Impfstoff ist fertig. Jetzt muss der Impfstoff für die klinischen Tests noch produziert werden“, sagte Stephan Becker, Koordinator des Bereichs „Neu auftretende Infektionskrankheiten“ im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung.

Die Produktion des Impfstoffs gegen das Coronavirus werde voraussichtlich in drei Monaten abgeschlossen sein. Im Jahr 2020 werde aber noch kein Impfstoff zur Verfügung stehen. Denn die Entwicklung eines Impfstoffs sei „ein langwieriger, mühsamer Prozess“, unterstreicht Virologe Becker.

Corona-Impfstoff: Fauci zurückhaltend – Trump stellt neue Initiative vor

Update vom Freitag, 15.05.2020, 18.32 Uhr: Donald Trump will an diesem Freitag verkünden, er die „Operation Warp Speed“ leiten soll. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNN. „Operation Warp Speed“ soll die Entwicklung und Produktion eines Impfstoffs gegen das Coronavirus beschleunigen. Laut der Aussage von Anthony Fauci, der bei der Veranstaltung ebenfalls erwartet wird, sind acht aussichtsreiche Impfstoffe in der Testphase.

Trotzdem ist er, wie andere Experten auch, noch zurückhaltend. Erst kürzlich sagte Fauci, dass es unwahrscheinlich ist, im Herbst einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu haben, wenn Schüler wieder zur Schule gehen sollen. Donald Trump zeigte sich hingegen zuversichtlich, dass noch Ende dieses Jahres ein Impfstoff zur Verfügung stehe.

America First? Sanofi kündigt an zuerst USA mit Corona-Impfstoff zu beliefern – Frankreich empört

+++ 15.15 Uhr: Nachdem Generaldirektor von Pharmakonzern Sanofi am Mittwoch (13.05.2020) ankündigte, dass er zuerst die USA mit einem möglichen Corona-Impfstoff beliefern will, übt Frankreich harsche Kritik. Sanofi hatte sein Vorgehen damit begründet, dass die USA ein Forschungsprojekt finanziell unterstütze. Die USA habe deshalb „das Recht auf die größten Vorbestellungen“, weil sie „investiert haben, um ihre Bevölkerung zu schützen“, sagte Sanofi-Generaldirektor Paul Hudson der Nachrichtenagentur Bloomberg.

In Frankreich ist die Empörung groß über die Aussage, die USA bekämen eienn möglichen Corona-Impfstoff als Erste. In den vergangenen Jahren hatte der französische Pharmakonzern Sanofi von Frankreich Forschungskredite in zweistelliger Millionenhöhe erhalten. Der Wirtschafts- und Finanzstaatsekretärin von Frankreich, Agnès Pannier-Runacher, wettert gegenüber dem Sender Sud Radio: „Es wäre für uns inakzeptabel, wenn das ein oder andere Land unter einem finanziellen Vorwand einen privilegierten Zugang hätte.“

[#GrandMatinSudRadio] @AgnesRunacher "Ce qu'a déclaré #Sanofi hier est anormal ! Il serait inacceptable qu'il y ait un accès privilégié de tel ou tel pays sous un prétexte pécunier ! @SanofiFR a fait un correctif, le #vaccin serait accessible partout"



▶️https://t.co/oD9NcRQqJh pic.twitter.com/0UteoPCVpT — Sud Radio (@SudRadio) May 14, 2020

Am Donnerstag (14.05.2020) gab jetzt der Präsident von Sanofi Frankreich, Olivier Bogillot, bekannt, es sei ja theoretisch das „Ziel, dass die USA, Frankreich und Europa den Impfstoff zur gleichen Zeit" erhalten würden. Direkt bestätigte er die Aussagen von Generaldirektor Hudson nicht. Stattdessen betonte er, die USA hätten zugesagt, „mehrere hundert Millionen Euro“ auszugeben. „Die EU muss genauso effizient sein und uns dabei helfen, diesen Impfstoff sehr schnell zur Verfügung zu stellen.“ Verhandlungen mit europäischen Behörden sowie mit Ländern wie Deutschland und Frankreich gebe es bereits, so der Präsident von Sanofi Frankreich.

WHO kritisiert Impfskepsis: Coronavirus verschwindet vielleicht nie wieder

Update vom 14.05.2020, 06.00 Uhr: Der Nothilfekoordinator der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist skeptisch, dass dasneue Coronavirus nach der rasanten Ausbreitung rund um den Globus noch eliminiert werden kann. „Dieses Virus kann in der Bevölkerung heimisch werden, es kann sein, dass es nie mehr verschwindet“, sagte Michael Ryan in Genf.

Auch HIV, das Virus, das die Immunschwächekrankheit Aids auslöst, sei nie wieder verschwunden. Im Fall von HIV sei es der Welt gelungen, Medikamente und Präventionsmaßnahmen zu schaffen, so dass das Virus seinen Schrecken verloren habe. „Ich will die Krankheiten nicht vergleichen, aber wir müssen realistisch sein“, sagte Ryan.

Es gebe eine kleine Chance, das neue Virus Sars-CoV-2, das die gefährliche Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann, auszurotten. Dafür müsse aber ein hocheffektiver Impfstoff gefunden werden, er müsse im ausreichenden Maß hergestellt und in aller Welt verteilt werden und die Menschen müssten einverstanden sein, sich impfen zu lassen.

"This virus may never go away", Dr. Michael Ryan #COVID19 https://t.co/VpWCVuIr3C — Vijay Vaibhav Saini (@VijayVsaini) May 14, 2020

„Jeder einzelne dieser Schritte ist voller Herausforderungen“, sagte Ryan. Er kritisierte die verbreitete Impfskepsis und die fehlenden Mittel für gute Gesundheitssysteme in vielen Weltgegenden. „Wir haben ja sehr effektive Impfstoffe auf diesem Planeten, die wir nicht effektiv eingesetzt haben", sagte er mit Verweis auf die Masern. Die Zahl der Masernfälle steigt seit einigen Jahren wieder.

Mit den richtigen Maßnahmen zur Erkennung von Infizierten, der Isolierung von möglicherweise Angesteckten und effektiver Behandlung könne das Virus unter Kontrolle gebracht werden, betonte WHO-Expertin Maria van Kerkhove. Es werde mit Hochdruck an Impfstoffen und Medikamenten gearbeitet.

Impfstoff gegen das Coronavirus: Regierung in Deutschland nimmt viel Geld in die Hand

Update vom 11.05.2020, 14.40 Uhr: Die Bundesregierung stellt bis zu 750 Millionen Euro für die Entwicklung und Produktion eines Corona-Impfstoffs zur Verfügung. Dies sei „ein bisher einmaliges Sonderprogramm“, sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Montag in Berlin. Das Programm ergänze die internationalen Anstrengungen Deutschlands bei der Impfstoffentwicklung.

Wie Karliczek sagte, setzt das Programm auf zwei Säulen. Die erste Säule sei die Entwicklung, die zweite die Produktion des Impfstoffs. Es sollten bei der Entwicklung mit Hilfe des Sonderprogramms Studien mit einer größeren Anzahl von Probanden ermöglicht werden, als dies sonst üblich ist. Dies verspreche schnellere Fortschritte.

Impfung gegen Corona: „Wirksamer Impfstoff ist der Schlüssel für die Rückkehr zur Normalität“

So könnten frühzeitig medizinisches Personal oder Menschen aus den Risikogruppen, etwa Ältere oder an Krebs vorerkrankte Menschen, mit einbezogen werden. Die Teilnahme an Studien erfolge ausschließlich auf der Basis von Freiwilligkeit.

Mit der zweiten Säule des Programms solle bereits jetzt vorbereitet werden, dass große Mengen produziert werden können, sobald ein Impfstoff gefunden ist. Dabei gehe es etwa um die Beschaffung von Inhaltsstoffen oder um Verträge mit Dienstleistern, welche den Impfstoff dann abfüllen.

„Ein wirksamer Impfstoff ist der Schlüssel für die Rückkehr zur Normalität“, sagte Karliczek. „Wir dürfen trotzdem keine Wunder erwarten“, warnte sie zugleich. Die Menschen müssten sich auch auf Rückschläge einstellen. „Frühestens Mitte 2021“ stünden Impfstoffe bereit, die im großen Stil eingesetzt werden könnten.

Impfstoff gegen das Coronavirus: Kommt eine Impfpflicht in Deutschland?

Update vom 07.05.2020, 9.15 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) glaubt nicht an eine Impfpflicht, sobald es ein Gegenmittel gegen das Coronavirus gibt. „Impfen ist generell eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Wenn ein Impfstoff vorliegt - ich werde mich impfen lassen. Ich würde es auch empfehlen“, sagte er am Donnerstag dem ZDF-„Morgenmagazin“. Aus seiner Sicht hätte aber Freiwilligkeit „Vorrang“. Vor allem für Risikogruppen und Pflegepersonal sei eine Impfung sinnvoll.

In Sachen Lockerungen der Corona-Beschränkungen plädiert Söder für Umsicht statt Hektik. Die am Mittwoch in der Bund-Länder-Schalte beschlossenen umfangreichen Lockerungen seien „ein Stück Rückgabe von Verantwortung an den einzelnen“. Bund und Länder hatten am Mittwoch beschlossen, die Kontaktbeschränkungen bis 5. Juni zu verlängern. Allerdings dürfen sich künftig auch Angehörige von zwei Haushalten treffen.

Impfstoff gegen das Coronavirus wird dringend gesucht

Erstmeldung vom 06.05.2020: Frankfurt - Sars-CoV-2 hält die Welt in Atem. Das Coronavirus breitet sich nach wie vor über den ganzen Planeten aus und fordert täglich Menschenleben. Ein Impfstoff gegen Corona könnte das Drama beenden. Doch die fieberhafte Suche nach dem Wundermittel gestaltet sich schwierig.

Seit dem 22. April sind in Deutschland erste klinische Tests für einen Impfstoff gegen das Coronavirus erlaubt. Das Mainzer Unternehmen Biontech hat einen Impfstoffkandidaten entwickelt. Aber nicht nur in Deutschland wird geforscht. Weltweit sind Firmen auf der Suche nach dem Mittel, das die Corona- Pandemie stoppen könnte.

Noch nie zuvor wurde nach dem Auftreten eines Erregers so viel Geld in die Entwicklung eines Heilmittels gesteckt. Laut WHO sollen weltweit über 80 Firmen an der Entwicklung eines potentiellen Impfstoffs gegen das Coronavirus beteiligt sein. Und fast täglich werden es mehr.

Doch was ist, wenn es tatsächlich gelingen sollte, ein Mittel zu finden? Wird es dann eine Impfpflicht geben? Oder gar eine Zwangsimpfung?

Coronavirus: Impfpflicht in Deutschland - gibt es das?

Rechtsgrundlage für die Impfpflicht ist seit dem Jahr 2001 der Paragraph 20, Absatz 6 und 7 des Infektionsschutzgesetzes, der die Einführung der Impfpflicht über eine einfache Rechtsverordnung vorsieht:

„(6) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates anzuordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben, wenn eine übertragbare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) kann insoweit eingeschränkt werden. […]“





oder anderen Maßnahmen der teilzunehmen haben, wenn eine übertragbare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist. Das (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) kann insoweit eingeschränkt werden. […]“ „(7) Solange das Bundesministerium für Gesundheit von der Ermächtigung nach Absatz 6 keinen Gebrauch macht, sind die Landesregierungen zum Erlass einer Rechtsverordnung nach Absatz 6 ermächtigt. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die obersten Landesgesundheitsbehörden übertragen.“

„Es hat tatsächlich schon eine allgemeine Impfpflicht in einem Gesetz zur Pockenschutzimpfung aus dem Jahr 1874 gegeben“, erklärt Dr. jur. Albrecht Wienke, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Medizinrecht, dem Deutschen Ärzteblatt. „Diese Impfpflicht im Reichsimpfgesetz ist später vom Bundesverwaltungsgericht und vom Bundesgerichtshof als verfassungsgemäß angesehen worden.“ Eine allgemeine Impfpflicht könne daher auch heute aufgrund eines konkreten Anlasses und einer konkreten Gefährdung der Bevölkerung als verfassungsgemäß angesehen werden.

Kommt die Zwangsimpfung in der Corona-Krise?

Die große Koalition hat Spekulationen über eine Impfpflicht gegen das Coronavirus unterdessen bislang zurückgewiesen. „Ein für alle Mal: Eine Corona-Impfpflicht stand nie im Gesetzentwurf, zu keinem Zeitpunkt”, sagte SPD-Fraktionsvize Bärbel Bas am Dienstag (5.5.2020). „Es wäre auch absurd, eine Impfpflicht im Bundestag zu beschließen, wo es doch bisher überhaupt keinen Impfstoff gibt.“

+ Weltweit wird nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus gesucht. © Friso Gentsch/dpa

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen.

Ein Impfstoff gegen das Corona-Virus: Wann ist es soweit?

Impfungen sind einer Therapie in mancher Hinsicht überlegen. Sie verhindern, im Gegensatz zu einer Therapie, auch die Ausbreitung eines Virus. Doch die Entwicklung eines solchen Schutzes braucht Zeit - auch in der Testung und Produktion.

Ein frühestmöglicher und schon großflächiger Einsatz der Impfung könnte nach der Aussage von Experten 2021 beginnen – allerdings noch nicht als zugelassener Impfstoff, sondern im Rahmen von großfächigen Studien. Dabei werden mehrere tausend bis zehntausend Probanden geimpft - auch solche, die zur Risikogruppe gehören. Eine frühere Testphase ist theoretisch möglich, bedarf allerdings Sondergenehmigungen.

Solch eine Testphase im großen Rahmen dauert normalerweise ein ganzes Jahr. Festgelegt ist das aber nicht.

Eine Zulassung vor 2022 ist von daher nicht unmöglich, scheint aber im Augenblick wenig realistisch. Allerdings wurden bei Pandemien in der Vergangenheit Impfstoffkandidaten auch noch nie so schnell entdeckt und Mittel entwickelt, wie es derzeit der Fall ist.

