MontanaBlack leakt eigenen Kontostand auf den Cent genau und wundert sich prompt selbst darüber

Im Livestream mit Trymacs hat MontanaBlack nebenbei seinen Kontostand enthüllt. Wer mehr über das Vermögen des Streamers wissen will, bekommt jetzt die Antwort.

Buxtehude – Geld ist für viele ein unangenehmes Thema, darüber sprechen tut man aber doch immer wieder. Auch Streamer sind nicht davor sicher, alle naselang über ihr eigenes Einkommen ausgequetscht zu werden. Während einige sich über ihre Einnahmen aus Twitch, YouTube und Co. lieber in Stillschweigen hüllen, plaudern andere ihr Vermögen ganz ungeniert aus – so jetzt auch MontanaBlack. Im Livestream mit Trymacs hat der Streaming-Star einfach so seinen Kontostand gedroppt, wie ingame.de schreibt.

MontanaBlack: Kontostand beim FIFA-23-Livestream mit Trymacs ausgeplaudert

Was war passiert? Zum Release von FIFA 23 steht bei vielen deutschen Streamer*innen vor allem eines auf dem Plan: in Ultimate Team Packs öffnen. Leute wie Trymacs, oder eben MontanaBlack, geben gerade wieder tausende Euro aus, um möglichst starke Spieler für ihre Mannschaften zu ziehen. Trymacs hat zuletzt sogar satte 16.000 Euro für das weltweit beste FIFA 23 Team ausgegeben.

Die beiden Streamer haben zuletzt einen gemeinsamen Livestream gemacht und beim Öffnen ihrer Packs ein wenig rumgeplauscht. Nebenbei checkte Marcel „MontanaBlack“ Eris einmal seinen Kontostand und vermeldete diesen einfach vor versammeltem Publikum.

Das erzählt MontanaBlack über seinen Kontostand: In einem Tiktok mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Livestream hören wir, wie Trymacs seine Ausgaben als Livestreamer erklärt. Danach schaltet MontanaBlack sich ein und verkündet ganz unverblümt seinen aktuellen Kontostand: 308.636,08 Euro. Nachdem er das Vermögen verkündet hat, wundert er sich aber selbst ein wenig darüber. Nicht über die Aussage selbst, sondern dass der Betrag offenbar noch höher sein müsste. Kurz darauf begreift Monte, dass die Steuerkasse wohl kürzlich noch Geld von ihm eingezogen hatte.

MontanaBlack und Trymacs geben ihre Kontostände bekannt.

So viel hat ihm die Steuerkasse abgezogen: „Da muss irgendwas Großes von abgegangen sein in letzter Zeit“, meint MontanaBlack im Livestream erst verwundert. Satte 248.000 Euro hätte ihm die Steuerkasse tatsächlich abgezogen, stellt er dann fest und bleibt dabei völlig gelassen. Kein Wunder, solche Beträge dürften für Marcel Eris wohl etwa im üblichen Bereich liegen. Immerhin ist er als MontanaBlack der wohl bestverdienende Streamer Deutschlands. Zu dieser Riege darf sich im Übrigen auch Trymacs zählen, er nimmt nach letztem Stand den vierten Platz der Liste ein.