Mysterium schwarzes Loch: Forscher wollen Vorhersage von Hawking auf die Spur kommen

Von: Tanja Banner

Teilen

Stephen Hawking galt als ein genialer Physiker. 2018 ist der Brite, der an ALS, einer degenerativen Erkrankung des motorischen Nervensystems, erkrankt war, gestorben. (Archivbild) © Matt Dunham/dpa

Stephen Hawking gilt als genial. Nun will ein Forschungsteam eine Vorhersage des britischen Physikers im Labor testen.

Amsterdam – Der britische Physiker Stephen Hawking gilt als genial, zeit seines Lebens hat er sich unter anderem mit dem Phänomen schwarzer Löcher beschäftigt. Schon 1975 sagte der Physiker – abgeleitet aus der Quantenfeldtheorie und der allgemeinen Relativitätstheorie – voraus, dass schwarze Löcher eine Strahlung abgeben. Diese Strahlung wurde nach ihm benannt und ist als Hawking-Strahlung bekannt. Bisher wurde sie weder beobachtet noch nachgewiesen, doch nun macht sich ein Forschungsteam daran, die Vorhersage des 2018 verstorbenen Stephen Hawking im Labor zu überprüfen.

Um zu verstehen, worum es geht, muss man zunächst wissen, was ein schwarzes Loch ist: Es handelt sich um ein Objekt mit unvorstellbarer Schwerkraft – es zieht alles an. Materie, die einmal den sogenannten „Ereignishorizont“ überschritten hat, kommt nicht mehr heraus. Weil das auch für Licht gilt, sind schwarze Löcher quasi „unsichtbar“ und daher nur sehr schwer zu erforschen.

Stephen Hawking hat Phänomen am schwarzen Loch vorhergesagt

In den 1970er Jahren erkannte Stephen Hawking, dass bestimmte Quanteneffekte am Ereignishorizont das schwarze Loch dazu bringen müssten, zu strahlen – die Hawking-Strahlung. Konkret hat das vorhergesagte Phänomen mit Quantenteilchen zu tun, die häufig in Paaren auftreten – eine sogenannte Quantenverschränkung. Hawking überlegte sich, was passieren würde, wenn eines der beiden Teilchen über den Ereignishorizont in das schwarze Loch fällt, sein Begleiter jedoch nicht.

Dem britischen Physiker zufolge müsste das Teilchen, das außerhalb des schwarzen Lochs bleibt, messbare Wärme abstrahlen. Hawking sagte damals ebenfalls voraus, dass die Strahlung umgekehrt proportional zur Größe des schwarzen Lochs sein muss. Das bedeutet: mikroskopisch kleine schwarze Löcher würden sehr hell strahlen, während größere schwarze Löcher nur schwach leuchten dürften.

Forschende wollen Hawking-Strahlung im Labor simulieren

Diese Theorien Hawkings wurden bisher nicht bewiesen, denn schwarze Löcher sind zu weit entfernt, um die schwache Strahlung nachzuweisen. Doch ein Team von Forschenden um die Physikerin Lotte Mertens von der Universität Amsterdam arbeitet an einer Möglichkeit, die Strahlung auf der Erde zu simulieren. Gemeinsam mit Forschenden vom Leibnitz Institut in Dresden arbeitet Mertens an einem praktischen Nachweis im Labor.

Die Physikerinnen und Physiker haben ein Modell entwickelt, mit dem sie den von Hawking vorhergesagten Effekt im Labor simulieren wollen, wie der MDR berichtet. Gelingt der Versuch, könnte er die Lücke zwischen der Allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein und den Prinzipien der Quantenphysik füllen. (tab)

Forschende um Stephen Hawking haben sich bereits vor einigen Jahren Gedanken darüber gemacht, wie die Welt untergehen könnte.