Experten warnen vor Falle: WhatsApp-Kettenbrief kann teuer für Sie werden

Oh je ich fange beim "Urschleim" an ................Weil der Provider zur IP die Adresse hat und wenn jemand MICH verklagen will dann nutzt ihm die IP ohne die Adresse nicht sehr viel ! Sprich sie müssen zu einem Richter gehen und sagen "Ich habe die IP hier und der Nutzer macht schlimmer Dinge, bitte geben sie mir die Adresse auf dem der Anschluss eingetragen ist" ...........Dies tut der Richter bei schweren Straftaten auch aber bestimmt nicht bei einem Weihnachtsmannbild !!!! Sollte der Provider zur IP die Adresse ohne richterlichen Beschluss heraus geben macht der Provider sich Strafbar !!! V E R S T A N D E N ???? SOWAS NENNT MAN DATENSCHUTZ und ob es richtig oder falsch ist ist ne andere Diskussion!

Oh Mann, natürlich nicht einer selber sondern entsprechende Behörden, Gerichte etc. Diese erhalten bei Urheberrechtsverstöße problemlos die IP, respektive die dazugehörigen Klardaten, nur so am Rande.angemerkt. Scheinbar haben Sie bis auf Ihren erwähnten Fall die rechtliche Lage hinsichtlich Urherberrechtsvertöße nicht weiter verfolgt. Warum soll man denn seinen Provider verklagen? Dieser stellt lediglich die Infrastruktur zur Verfügung und hat keinen Einfluss darauf was Kunden wie und wo herunterladen und nutzen.