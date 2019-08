WhatsApp: Tippfehler ganz einfach korrigieren - Fast keiner weiß, wie es geht

Die Möglichkeit gelöschte Nachrichten über die Benachrichtigungseinstellungen lesen zu können, ist Blödsinn. Der Weg führt über die Benachrichtigungsprotokolle und die Entwickleroptionen müssen dazu nicht aktiviert werden.

Man muss lediglich so vorgehen, als würde man ein Widget zum Startbildschirm hinzufügen:

1.) Auf Startbildschirm an beliebiger, freier Stelle tippen und gedrückt halten, bis sich Launchermenü öffnet. Am unteren Bildschirmrand sollten dann drei Symbole erscheinen (Hintergründe, Widgets und Einstellungen).

2.) Auf "Widgets" tippen und damit Auswahlmenü öffnen.

3.) In der Liste der verfügbaren App-Widgets nach "Einstellungen" (meist Zahnradsymbol) suchen und die Verknüpfung zum Startbildschirm hinzufügen.

4.) Bevor die Verknüpfung erstellt wird, fragt euch das System, welche Einstellungskategorie ihr wählen wollt. Wählt "Benachrichtigungsprotokolle" aus.

5.) Wenn Widget erstellt ist, öffnet es und ihr könnt eine History der letzten Benachrichtigungen sehen. Jeder Eintrag lässt sich durch anklicken erweitern und unter "android.text" seht ihr nun den Inhalt, der zuvor als Benachrichtigung angezeigt wurde.

Hinweis: Die Nachricht lässt sich nur abrufen, wenn bei Empfang der Bildschirm ausgeschaltet war! Anleitung für Android Pie, Vanilla (reines Android, ohne Hersteller-UI).