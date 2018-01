13.100 Asylbewerber sind freiwillig aus Bayern ausgereist – mehr als 2016

Es stehen 100.000 Plätze Unterkünften leer, doch es fehlt an Wohnungen? Die fehlen nicht nur für Asylanten, schon vergessen? Wer hier einen Anspruch auf Asyl hat, sprich auf ein sicheres Dach über dem Kopf, hat noch lange kein Recht auf eine Wohnung, die nicht vorhanden ist. Dass nun Wohnungen für Asylanten gebaut werden, die irgendwann ohnehin in ihr Land zurückkehren sollten, sobald die Lage dort sicherer ist, zeigt, woran unsere Politik krankt. Mir wird ganz übel, wenn ich an den Familiennachzug aus Syrien denke. In Syrien gibt es keinen Krieg mehr. Die meisten Regionen bauen wieder auf und brauchen ganz dringend Männer hierfür. Erklärt mir mal jemand, warum in Deutschland derart unverständliche Entscheidungen getroffen werden? Und warum das niemanden interessiert? Diese Großfamilien werden zeitlebens staatlich finanziert werden müßen. Die Kinder werden sich nicht mehr integrieren, bestenfalls Deutsch lernen. Und was passiert, wenn unsere Flüchtlinge nicht mehr gut und gern in D leben können, weil schlicht kein Geld mehr da ist? Schaut mal nach Italien oder Griechenland, wie unzufriedene Araber und Afrikaner ihrem Unmut Luft machen.