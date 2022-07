Große Entscheidungen? Putin ruft Duma zusammen - Gerüchte über Pläne für sowjethafte „Union“

Danke für den Link,

aber da geht es schon um mehr:

"The Russian State Duma will hold an extraordinary session on July 15 to discuss dozens of issues amid speculation about policy shifts and a reshuffle in President Vladimir Putin’s government.

More than 60 issues are expected to appear on the agenda, including measures to support Russian citizens, military personnel, and the economy."

„Die russische Staatsduma wird am 15. Juli eine außerordentliche Sitzung abhalten, um inmitten von Spekulationen über politische Veränderungen und eine Umbildung in der Regierung von Präsident Wladimir Putin Dutzende von Themen zu erörtern.

Es wird erwartet, dass mehr als 60 Themen auf der Tagesordnung stehen, darunter Maßnahmen zur Unterstützung russischer Bürger, Militärs und der Wirtschaft."