„Sind durch die sieben Ebenen der Hölle gelaufen“: Ukraine-Geheimdienst packt über Krim-Attacken aus

Von: Patrick Peltz

Der Chef des ukrainischen Geheimdienstes verrät in einem Interview Details zu den Angriffen auf die strategisch wichtige Krim-Brücke.

Kiew – Die rund 20 Kilometer lange Brücke über die Straße von Kertsch verbindet die Halbinsel Krim mit Russland. Die Krim-Brücke ist eine der wichtigsten Nachschubrouten für die im Süden der Ukraine kämpfenden Streitkräfte Moskaus. Gleichzeitig hat sie eine hohe symbolische Bedeutung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der seit der Fertigstellung der beiden Straßenübergänge im Jahr 2018 seinen umstrittenen Anspruch auf die Halbinsel Krim untermauert. Immer wieder gelingt es der ukrainischen Armee, die Brücke anzugreifen und zum Teil erheblich zu beschädigen. Nun hat der Chef des ukrainischen Geheimdienstes SBU, Vasyl Malyuk, der Online-Zeitung The New Voice of Ukraine ein Interview gegeben, in dem er Details zu zwei Angriffen preisgab.

Angriff auf Krim-Brücke mit 21 Tonnen TNT

Der erste Angriff erfolgte am Morgen des 8. Oktober 2022. Durch die Explosion und das Feuer wurden zwei Brückenpfeiler beschädigt und ein parallel fahrender Eisenbahnzug mit Treibstofftanks in Brand gesetzt. Ein Teil der Brücke über die Straße von Kertsch versank im Meer. Damit war die wichtigste Nachschublinie für die in der Südukraine kämpfenden russischen Truppen unterbrochen - ein peinlicher Schlag für den Kreml, der mit anhaltenden Verlusten auf dem Schlachtfeld und wachsender Kritik im eigenen Land zu kämpfen hatte.

Die Aktion begleiteten Malyuk und sein Team in Echtzeit per Video in seinem Büro in Kiew. Die Entwicklung und Durchführung der Sonderoperation gegen die Brücke wurde von ihm persönlich und zwei seiner engsten Mitarbeiter durchgeführt. Seit dem Frühjahr 2022 arbeiteten sie an dieser Mission und prüften verschiedene Optionen. Schließlich entschied man sich für einen mit Ölfässern beladenen Lastwagen, in dem der Sprengstoff versteckt werden sollte. Der Sprengstoff wurde in Zellophanfolie verpackt. Der SBU berechnete die Dicke der Folienschicht so, dass sie ausreichte, um die mit einem Hexogengemisch gefüllten Metallzylinder vor den Zollscannern zu verbergen; die Ladung entsprach 21 Tonnen Trinitrotoluol (TNT).

Der Transport der Fässer mit dem Lastwagen sei ein „stacheliger Weg“ gewesen, so Malyuk. „Wir sind durch die sieben Ebenen der Hölle gelaufen“, fasste er die Schwierigkeiten zusammen. Außerdem habe man auch von sehr vielen ordinären russischen Schmugglern Gebrauch gemacht.

Schwimmende Kamikaze-Drohnen mit hoher Sprengkraft

Nach dem ersten erfolgreichen Angriff bereitete der SBU direkt den zweiten vor. Für den Angriff auf die Brücke im Juli dieses Jahres setzte der Geheimdienst ferngesteuerte, mit Sprengstoff beladene Kamikaze-Drohnen in Form eines kleinen Bootes ein. Gegenüber CNN sagte Malyuk, die eingesetzte Drohne mit dem Namen „Sea Baby“ sei das Ergebnis monatelanger Entwicklungsarbeit, die unmittelbar nach der groß angelegten Invasion begonnen habe. Die Boote waren mit 850 kg des Sprengstoffs Hexogen beladen.

Laut Malyuk herrschte große Aufregung und Anspannung während der Aktion: „Zwei Nächte lang haben wir nicht geschlafen - wir haben die Drohnen buchstäblich jede Minute überwacht. Als die Explosion passierte, haben wir sehr laut geschrien, weil die Spannung im Inneren riesig war.“ Schließlich schlugen die Drohnen auf dem Brückenpfeiler auf und zerstörten, den später veröffentlichten Fotos nach zu urteilen, einen Teil er Fahrbahn.

Keine Beteiligung von Geheimdiensten aus dem Ausland

Bei der Schilderung der Einzelheiten der Angriffe auf die Krim-Brücke betonte der SBU-Chef mehrfach, dass diese Operationen ausschließlich von den ukrainischen Streitkräften vorbereitet worden seien und kein ausländischer Geheimdienst daran beteiligt gewesen sei. Malyuk stellte auch klar, dass die Krim-Brücke für die Ukraine ein legitimes Ziel sei. Die Genfer Konventionen, die bestimmte Regeln der Kriegsführung festlegen, enthalten kein Verbot, solche Objekte anzugreifen.

Die Explosion wurde als Sinnbild für die marode russische Armee gesehen, die zwar zahlenmäßig weit überlegen, aber in schlechtem Zustand ist. Die russischen Streitkräfte sind offensichtlich nicht in der Lage, die Brücke zu schützen, obwohl sie für die russischen Kriegsanstrengungen von zentraler Bedeutung ist. Putin kündigte nach jedem Angriff Vergeltung an.