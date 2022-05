29. Mai: Grünen entscheiden über Koalitionsverhandlungen mit der CDU

Grünen-Landeschefin Mona Neubaur © IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Am 29. Mai wollen die nordrhein-westfälischen Grünen über Koalitionsverhandlungen mit der CDU entscheiden.

Düsseldorf - «Ob wir eine inhaltliche Basis finden, in Koalitionsverhandlungen einzusteigen, wird ein kleiner Parteitag am 29. Mai entscheiden», schrieb Grünen-Landeschefin Mona Neubaur am Sonntagabend auf Twitter. «Wir sind uns bewusst, dass die jetzt folgenden Gespräche keine einfachen werden und von allen Beteiligten zum Teil weite Wege verlangen.»

Eine Woche nach der Landtagswahl in NRW hatten CDU und Grüne am Sonntag zunächst Sondierungsgespräche für eine mögliche Koalition angekündigt. Diese sollen in den kommenden Tagen starten.

Die CDU mit Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte die Wahl am 15. Mai mit 35,7 Prozent klar gewonnen. Die SPD rutschte mit 26,7 Prozent auf ihr schlechtestes Ergebnis bei einer NRW-Landtagswahl ab. Die Grünen konnten ihren Stimmenanteil im Vergleich zu 2017 auf 18,2 Prozent fast verdreifachen. CDU und Grüne hätten demnach eine bequeme Mehrheit im neuen Landtag. Rechnerisch möglich wäre auch eine Ampel-Koalition mit SPD, Grünen und FDP. Diese gilt aber als kaum wahrscheinlich. (dpa)