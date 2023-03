Schufa-Check: Warum nicht jeder das 49-Euro-Ticket online kaufen kann

Von: Oliver Schmitz

Wer das Deutschlandticket in der entsprechenden App kaufen will, könnte an einer Schufa-Prüfung scheitern. Für manche ist es somit nur schwer digital erhältlich.

Köln – Am 1. Mai 2023 startet das lang erwartete 49-Euro-Ticket, doch bereits jetzt kann das neue ÖPNV-Abo über diverse Wege vorbestellt werden. Unter anderem auch über die sogenannte „Deutschlandticket App“, bei der nun einige Nutzer auf ein großes Problem stoßen: Sie können das Ticket nicht kaufen, weil ihre Zahlung wegen eines schlechten Schufa-Scores abgelehnt wird. Das trifft jedoch nicht in jedem Fall zu, denn letztlich hängt es von den einzelnen Verkehrsunternehmen ab.

49-Euro-Ticket: Kauf scheitert oft an Schufa-Prüfung

Beim Kauf des Deutschlandtickets über digitalen Wege wird teilweise der Schufa-Score überprüft. (IDZRW-Montage) © aal.photo/Imago & Political-Moments/Imago

Schufa-Score Wer zu viele Schulden hat oder Rechnungen nicht pünktlich zahlt, bei dem leidet die sogenannte „Bonität“, die Kreditwürdigkeit. Viele Unternehmen wollen sich vor solchen Zahlungsausfällen schützen. Um das zu prüfen, arbeiten sie mit der privaten Wirtschaftsauskunftei „Schufa“ zusammen. Der sogenannte Schufa-Score wird tatsächlich auch bei der Deutschlandticket-App verwendet.

„Ich habe versucht das Deutschlandticket über die App vorzubestellen und bekam als Antwort, dass es nicht geht“, berichtet ein Betroffener gegenüber 24RHEIN. Wie ein Blick in die Rezensionen in den App-Stores zeigen, ist er damit nicht allein. Auf Nachfrage erfuhr der Betroffene, dass nach der Überprüfung durch die Schufa entschieden wurde, ihn für „die Zahlart nicht freizuschalten.“ Gemeint ist das klassische SEPA-Lastschriftmandat, was zum Start der App die einzige Bezahlmöglichkeit war.

Mittlerweile kann man zwar auch mit Kreditkarte zahlen, aber das löst das Problem nur indirekt. Denn bei der Anschaffung vieler Kreditkarten wird ebenfalls häufig die Bonität einer Person, oftmals auch über die Schufa, geprüft.

49-Euro-Ticket: Verkehrsunternehmen nutzen Schufa-Prüfung

Doch die Sache ist insgesamt etwas komplizierter. Denn bei Bezahlung in der Deutschlandticket-App wird oftmals das Bezahlsystem von „Logpay“ genutzt wird – im Auftrag der Verkehrsunternehmen. Der Finanzdienstleister wiederum arbeitet mit der Schufa zusammen. App-Betreiber HanseCom erklärt gegenüber 24RHEIN: „HanseCom stellt Verkehrsunternehmen mit der Deutschlandticket-App einen digitalen Vertriebskanal für den Vertrieb des Deutschlandtickets zur Verfügung. Beim Ticketkauf agiert unsere Plattform als ‚Vermittler.“

Das bedeutet: Kunden schließen auch in der App zum 49-Euro-Ticket einen Vertrag mit einem Verkehrsunternehmen selbst ab und nicht der HanseCom. Welches das ist, suchen sich die Kunden vorher selbst aus – und davon hängt also auch ab, wie streng der Schufa-Score bewertet wird.

Wie der Kauf in der Deutschlandticket-App abläuft und wann der Schufa-Score relevant ist ► Beim Kauf des 49-Euro-Tickets in der Deutschlandticket-App suchen sich Kunden ein Verkehrsunternehmen als „Vertragspartner“ aus. ► Die Wahl des Verkehrsunternehmens bestimmt, ob und welche Bonitätshürde für den Kauf über Lastschrift oder PayPal vorgegeben ist. ► Personen mit schlechtem Schufa-Score, die bei einem Verkehrsunternehmen abgelehnt werden, könnten bei einem anderen zugelassen werden.

Deutschlandticket: App-Betreiber plant weitere Zahlungsmöglichkeiten

Nach aktuellem Stand haben es Menschen mit Schulden also schwerer, das 49-Euro-Ticket überhaupt zu kaufen. Im Zweifel müssen sie statt des digitalen Weges den Gang zu Verkaufsschaltern antreten. Doch HanseCom erklärte, dass Nutzer in der Deutschlandticket-App bald auch „PayPal“ verwenden können. Laut einer Schufa-Sprecherin sind die Zahlungen mit dem Online-Bezahldienst nicht zwingend an eine entsprechende Überprüfung gekoppelt, weshalb das eine Lösung sein könnte – aber nicht sein muss.

Denn ein Logpay-Sprecher erklärte gegenüber 24RHEIN, dass es darauf ankomme, „welche Vorgaben die jeweiligen Verkehrsunternehmen machen“. Das heißt, ob der Schufa-Score bei der Zahlung – egal ob SEPA oder PayPal – zum Tragen kommt, hängt von der Kulanz der KVB, MVG und Co. ab. Unterm Strich ist es somit für Menschen mit schlechtem Schufa-Score zwar nicht komplett ausgeschlossen, das Deutschlandticket digital zu kaufen, aber es oft deutlich komplizierter.

Die wichtigsten Fragen & Antworten zum 49-Euro-Ticket Beim Deutschlandticket gibt es viel zu beachten: Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zum 49-Euro-Ticket.

