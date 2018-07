Satte 50 Euro: Eintrittsgebühr für die Notaufnahmen gefordert

Und bitte keine Ausnahmen für die aggessive Klientel, die einen normalen Menschen mitterweile vor dem Besuch der Notaufnahme zurückschrecken lassen! Wenn hier reformiert wird, dann bitte auch gleich festlegen, daß maximal zwei Angehörige mit in den Wartebereich reindürfen. Am besten auch gleich ein Register von Personen, die in der Vergangenheit Krankenhauspersonal bedroht haben - Hausverbot für die ganze Sippe.

Gute Idee. Wenn ein wirklicher medizinischer Notfall vorlag, sollte das Krankenhaus die Daten automatisiert an die Krankenkasse des Versichterten geben, so daß die 50 EUR automatisch erstattet werden - ohne Antrag und Lauferei.

Ich war bislang selber erst zweimal am Wochenende in der Notaufnahme und alle anderen dort zu sehenden Patienten sahen für mich als Laien durchaus so aus, als könne es nicht bis zum kommenden Montag warten oder Cool-Packs und Ibuprofen wären probate Mittel der Behandlung.

Sicherlich gibt es auch andere Fälle, insbesondere bei Menschen aus Ländern, wo es nur Krankenhäuser und kaum niedergelassene Ärzte gibt.

Trotzdem möchte ich - in einem Land wie Deutschland, in dem ich nicht gerade wenig an Steuern und Krankenkassenbeiträgen zahle! - die Freiheit haben, mir bei Schmerzen jederzeit eine ärztliche Meinung und Behandlung abzuholen, ohne dafür EINTRITT bezahlen zu müssen.