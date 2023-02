Baerbock scherzt über Kostümidee: „Hatte Sorgen, dass mir das Kanzleramt dann keine Reisegenehmigung erteilt“

Von: Andreas Schmid

Außenministerin Annalena Baerbock bei der Festsitzung zur Verleihung des „Orden wider den tierischen Ernst“ in Aachen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Annalena Baerbock spricht beim Aachener Karnevalsverein. Ihr Kostüm musste sie dabei überdenken, scherzte die Außenministerin.

Aachen – Fasching, Karneval, Fastnacht. Im Februar steuert das „närrische Treiben“ auf seinen Höhepunkt zu. Davon ist auch die Politik nicht gefeit. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erhielt nun den Aachener Orden „wider den tierischen Ernst“. Am Wochenende nahm die Grünen-Politikerin die Auszeichnung des Aachener Karnevalsvereins (AKV) entgegen. Über ihr Kostüm habe sie zuvor länger nachgedacht, scherzte die 42-Jährige.

Baerbock scherzt: wollte mich als Leopard verkleiden

Lange habe sie überlegt, „was meine Verkleidung angeht“, sagte die Außenministerin. „Und ich wollte eigentlich als Leopard gehen“ – eine Anspielung an die jüngst von Deutschland an die Ukraine zugesagten Leopard-2-Panzer. Das Kostüm schied jedoch aus. „Ich hatte doch etwas Sorgen, dass mir das Kanzleramt wochenlang keine Reisegenehmigung erteilt.“ Stattdessen trug sie Narrenkappe auf Hosenanzug.

In ihrer Rede beklagte Baerbock unter anderem die globale politische Lage und fand, dass der Titel des Ordens zur Weltlage passe: „Ja, es ist tierisch ernst.“ Zuversicht zu behalten und den Humor nicht zu verlieren, sei alles andere als einfach. Sie lobte ironisch den Mut des Aachener Karnevals, nach „nur 73 Jahren“ eine grüne Frau als Rednerin sprechen zu lassen.

Strack-Zimmermann als Büttenrednerin: „In jeder Talkshow ein Gewinn, weil ich die Allergeilste bin“

Unter den Festgästen waren unter anderem Armin Laschet, Ex-CDU-Ministerpräsident von NRW, der CDU-Chef Friedrich Merz, die Grünen-Minister aus dem NRW-Kabinett, Mona Neubaur und Oliver Krischer, sowie NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Von der Bundesebene mit dabei waren SPD-Chef Lars Klingbeil und die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

FDP-Politikerin Strack-Zimmermann als Vampir auf einer Karnevalsitzung in Aachen. © Rolf Vennenbernd/dpa

In einer Art Vampir-Kostüm trat die für markige Sprüche bekannte FDP-Politikerin Strack-Zimmermann auf. „Von Kopf bis Fuß ganz formidabel, ohne Zweifel ministrabel, in jeder Talkshow ein Gewinn, weil ich die Allergeilste bin“, referierte die Bundestagsabgeordnete aus Düsseldorf vor dem vollen Festsaal. (as)