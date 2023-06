Orban nimmt Putins Geiseln auf - doch die Ukraine erhält keinen Zugriff

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Ungarn nimmt heimlich elf ukrainische Kriegsgefangene aus Russland auf - doch die Ukraine erhält keinen Zugang. Welches Spiel treibt Putin-Freund Orban?

Kiew/Budapest - Das Verhältnis zwischen Ungarn und der Ukraine ist seit Kriegsbeginn angespannt. Jetzt wird es erneut auf eine harte Belastungsprobe gestellt. Denn die Regierung von Wolodymyr Selenskyj wirft dem EU-Land vor, heimlich elf ukrainische Kriegsgefangene aus Russlands Straflagern übernommen zu haben und versteckt zu halten. Verbirgt sich dahinter ein weiterer Freundschaftsdienst vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban für Kremlchef Wladimir Putin? In Brüssel wird man den Streit jedenfalls mit Argwohn verfolgen.

Streit um Kriegsgefangene: Ukraine wirft Ungarn falsches Spiel vor

Unter Vermittlung der russisch-orthodoxen Kirche sollen die elf Kriegsgefangenen Anfang Juni in Russland freigelassen und anschließend nach Ungarn überstellt worden sein. Wie die Nachrichtenagentur afp berichtet, stammen die Gefangenen aus der Region Transkarpatien, die im Westen der Ukraine an der Grenze zu Ungarn liegt. Dort lebt eine ungarische Minderheit. Die Ukraine und Ungarn streiten sich seit Jahren über die Minderheitenrechte in der Region. Unter anderem auch wegen dieses Streits will die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban Kiews Aufnahme in die Europäische Union (EU) und das Militärbündnis Nato behindern.

Hält trotz Ukraine-Krieg weiterhin engen Kontakt zu Wladimir Putin: Ungarns Ministerpräsident Victor Orban (links). © Alexander Zemlianichenko/dpa/Archivbild

Über den Austausch der Kriegsgefangenen im Ukraine-Krieg gibt es nun unterschiedliche Darstellungen. Alle Versuche ukrainischer Diplomaten in den vergangenen Tagen, einen direkten Kontakt zu den elf Gefangenen herzustellen, seien erfolglos geblieben, beschwerte sich der ukrainische Außenamtssprecher Oleg Nikolenko am Montag auf Facebook. Zuvor sei Kiew schon nicht über die Verhandlungen zwischen Moskau und Budapest informiert worden. Jetzt würden die Ukrainer de facto in Isolationshaft gehalten und hätten keinen Zugang zu offenen Informationsquellen. Ihre Kommunikation mit Verwandten erfolge in Anwesenheit Dritter, der Kontakt zur ukrainischen Botschaft werde ihnen verwehrt.

„Solche Handlungen von Budapest (...) können als Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention bezeichnet werden“, erklärte Nikolenko.

Ungarn bestätigt Aufnahme von ukrainischen Kriegsgefangenen aus Russland

Doch Ungarn wies die Vorwürfe zurück. Zwar bestätigte Orbans Stabschef Gergely Gulyas die Übernahme der elf Kriegsgefangenen. Doch man habe die ukrainischen Behörden umgehend über die Überstellung nach der Ankunft der elf Soldaten informiert. Seinen Angaben zufolge gelten die Soldaten rechtlich gesehen nicht als Kriegsgefangene. Die Soldaten seien in Russland freigelassen worden, woraufhin die orthodoxe Kirche sie zusammen mit einer ungarischen Hilfsorganisation nach Ungarn gebracht habe. „Dies entspricht sowohl internationalem Recht als auch der Praxis“, sagte Gulyas. Sie seien aus freien Stücken in Ungarn und könnten das Land jederzeit verlassen. Diejenigen aus der Gruppe, die nicht die ungarische Staatsbürgerschaft haben, hätten den Flüchtlingsstatus erhalten.

Trotz Ukraine-Krieg: Orban gilt weiterhin als Verbündeter von Putin

Ungarns Haltung gegenüber Russland sorgt immer wieder für Ärger. So gilt Orban als einer der wenigen Politiker im Westen, der noch nicht komplett mit Wladimir Putin gebrochen hat. Trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine hat er den Kontakt zum Kreml aufrechterhalten. In den vergangenen Jahren knüpfte Ministerpräsident Orban zudem enge Beziehungen mit der russisch-orthodoxen Kirche. Durch Orbans Unterstützung wurde Patriarch Kyrill, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche und Putin-Unterstützer, im vergangenen Jahr nicht in ein EU-Sanktionspaket aufgenommen. Auch Militärhilfen von 500 Millionen Euro blockierte Ungarn zuletzt.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Russlands Angriffskrieg: Kriegsgefangene beklagen Folter

Wieso die elf Kriegsgefangenen nun aber abgeschirmt werden könnten, blieb zunächst unklar. Grundsätzlich sind die Kriegsparteien an Informationen aus den Lagern interessiert, weil sie sich Hintergründe über das Vorgehen des Feindes erhoffen. Die Meldungen aus Russlands Straflagern waren zuletzt aber äußerst brutal. So warf erst kürzlich eine ukrainische Soldatin dem russischen Militär brutale Folter vor. (jkf/mit afp)