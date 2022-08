Polizei ermittelt jetzt gegen Abbas: Baerbocks Ministerium zweifelt an Folgen – Experte widerspricht

Bundeskanzler Olaf Scholz und Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas (l) während der Pressekonferenz in Berlin. © Wolfgang Kumm/dpa

Im Kanzleramt hat Mahmud Abbas am Dienstag mit einem Holocaust-Vergleich für Schaudern gesorgt. Nun gibt es ein Nachspiel: Die Polizei ermittelt.

Berlin – Die Holocaust-Aussagen von Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas beim gemeinsamen Auftritt mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) haben ein juristisches Nachspiel: Die Berliner Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen, wie eine Sprecherin am Freitag bestätigte. Allerdings gibt es in der Bundesregierung schon jetzt Zweifel, ob Konsequenzen überhaupt denkbar sind.

Abbas‘ Holocaust-Aussagen bei Scholz: LKA-Kommissariat bearbeitet Strafanzeige

Nach Polizeiangaben bearbeitet ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes (LKA) das Verfahren. Es solle „zeitnah an die Staatsanwaltschaft Berlin zur Kenntnisnahme und weiteren Entscheidung übersandt“ werden. Gegen Abbas sei zuvor beim polizeilichen Staatsschutz eine Strafanzeige wegen „Relativierung der Shoa“ eingegangen.

Der Hintergrund: Abbas hatte am Dienstag nach einem Treffen mit Scholz im Kanzleramt vor Journalisten gesagt, Israel habe seit 1947 „50 Massaker, 50 Holocausts“ an Palästinensern begangen. Die Holocaust-Relativierung sorgt für große Empörung. Scholz selbst verurteilte erst im Nachgang die Äußerung.

Scholz-Besuch mit Folgen für Abbas? Baerbocks Ministerium zweifelt – Experte sieht es anders

Das Auswärtige Amt von Ministerin Annalena Baerbock (Grüne) geht nach Angaben eines Sprechers aber davon aus, dass Abbas Immunität vor einer Strafverfolgung genießt. Es habe sich um einen „offiziellen Besuch in seiner Funktion als Repräsentant der palästinensischen Autonomiebehörde“ gehandelt. Diese Immunität gelte, „auch wenn Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt einen Staat Palästina nicht als Staat anerkennt“, sagte der Sprecher. Letztlich sei es aber Sache der zuständigen Justizbehörden, die Frage der Immunität zu klären. Deutschland erkennt Palästina bisher nicht als Staat an, pflegt aber diplomatische Beziehungen zu den Palästinensergebieten.

Ein wenig anders schätzte der Augsburger Strafrechtsprofessor Michael Kubiciel auf Anfrage der Bild die Sachlage ein. „Dass sich Herr Abbas auf Einladung der Bundesrepublik in Berlin aufgehalten hat, kann nicht entscheidend sein, da viele Personen einer Einladung staatlicher Stellen nachkommen, ohne Immunität zu genießen“, urteilte er.

Scholz unter Druck: Ampel-Politiker fordert politische Konsequenzen für Abbas

Ein Sprecher von Abbas sprach indes in Verbindung mit den Vorwürfen von einer „Kampagne“ gegen den Palästinenserpräsidenten und palästinensische Interessen insgesamt. Abbas habe auf Verbrechen von Seiten Israels in den Palästinensergebieten hingewiesen, aber auch klargestellt, dass es sich beim Holocaust um „das abscheulichste Verbrechen in der modernen Menschheitsgeschichte“ handele. Der Palästinenser betonte am Mittwoch zudem in einer weiteren Äußerung, er habe in Berlin nicht die Einzigartigkeit des Holocaust infrage stellen wollen.

Für Scholz ist der Eklat ebenfalls höchst unangenehm. Eine scharfe Distanzierung des Kanzlers passierte erst Stunden nach der Äußerung. Aus eigenen Koalition kommen nun auch Forderungen nach politischen Folgen – jedenfalls für Abbas: „Abbas sollte nicht mehr in Deutschland empfangen werden, solange er sich nicht von seinen antisemitischen Äußerungen distanziert“, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt der Bild. Ob er das ausreichend getan hat, liegt vorerst wohl im Auge der Betrachter.

Für den SPD-Regierungschef ist es nicht die einzig heftig diskutierte Fehlleistung: Anlässlich einer Befragung Scholz‘ vor dem Cum-Ex-Untersuchungsaussschuss in Hamburg zweifeln Kritiker auch an „Erinnerungslücken“ des Kanzlers. (AFP/fn)