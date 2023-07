Ungerecht als Putin-Freund behandelt: Russen-Milliardär Abramowitsch fechtet EU-Sanktionen an

Von: Jens Kiffmeier

Wehrt sich gegen die EU-Sanktionen: Russland-Milliardär Roman Abramowitsch. © Harald Tittel/Anthony Anex/dpa/Montage

Vermögen und Yacht beschlagnahmt: Russlands Oligarch Roman Abramowitsch hat Klage gegen die Sanktionen der EU eingereicht. Steht er zu Unrecht am Pranger?

Brüssel – Vermögen futsch, Yacht weg – und das alles wegen seiner Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin. Doch Milliardär Roman Abramowitsch fühlt sich völlig zu Unrecht an den Pranger gestellt. Der russische Oligarch hat wegen der Verhängung von Sanktionen die Europäische Union (EU) verklagt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch (12. Juli). Den Angaben zufolge wirft er Brüssel vor, ihn aus fadenscheinigen Gründen in Geiselhaft für Putins Angriffskrieg in der Ukraine genommen zu haben.

Vermögen, Schmuck und Yacht beschlagnahmt: Roman Abramowitsch klagt gegen Sanktionen der EU

Direkt nach dem Beginn des Ukraine-Krieges hatte die EU Sanktionen gegen Russland verhängt. Neben diversen Exportverboten und dem Ausschluss von internationalen Finanztransaktionssystemen wurden auch Strafmaßnahmen gegen russische Oligarchen verhängt, darunter auch Roman Abramowitsch. Wie bei vielen anderen reichen Geschäftsleuten wurden Yachten und Schmuck beschlagnahmt sowie Vermögen eingefroren. Bereits im März 2022 klassifizierte die EU Abramowitsch als einen Oligarchen, der „enge Verbindungen zu Wladimir Putin unterhält“ und dadurch seinen Reichtum aufbauen konnte.

Abramowitsch ein Putin-Freund im Ukraine-Krieg?

Doch dagegen wehrt sich der Oligarch nun, der möglicherweise auch Geld in deutschen Firmen versteckt haben könnte. Bereits am 25. Mai soll Abramowitsch beim Europäischen Gerichtshof seine Klage gegen die EU-Sanktionen eingereicht haben. Schon am Donnerstag soll der Fall verhandelt werden. Dabei wollen seine Anwälte argumentieren, dass er „nicht aufgrund von Beweisen“ sanktioniert worden sei, sondern nur deshalb, weil er ein berühmter Geschäftsmann sei. Doch das sei ein „Fehler“, zitierte Reuters eine namentlich nicht genannte Quelle.

Erst im April dieses Jahres hatten die USA und Großbritannien die Sanktionen gegen einzelne Oligarchen noch einmal verschärft. „Wir ziehen das Netz immer weiter zu um, die russische Elite und um diejenigen, die ihr helfen, das Geld für den Krieg zu verstecken“, betonte damals der britische Außenminister James Cleverly und fügte hinzu: „Es wird keinen Ort mehr für sie geben, um sich zu verstecken.“

Trotz Klage von Abramowitsch: Wirkung der Sanktionen bleibt umstritten

Sowohl die USA als auch Großbritannien und die EU haben seit Beginn von Russlands Angriffskrieg Milliardensummen in zweistelliger Höhe beschlagnahmt. Innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten gibt es eine rege Debatte, ob das Geld zum Wiederaufbau der Ukraine zweckentfremdet werden kann – doch das ist juristisch umstritten. Neben den Oligarchen treffen die Sanktionen auch viele Firmen, die mit Russland in einer engen Handelsbeziehung standen. Die Wirkung der Sanktionen ist ohnehin immer wieder umstritten, da es den Unternehmen oftmals gelingt, die Strafmaßnahmen zu umgehen.

Vermögen, Kinder, Chelsea – das ist Russlands Oligarch Abramowitsch

Inwieweit Abramowitsch sein Vermögen durch die Sanktionen verloren hat, ist unklar. Fest steht, dass er vor dem Ukraine-Krieg einer der reichsten Geschäftsleute auf der Welt war. Aufgewachsen ist er als Waise. Seine Mutter, die in der Ukraine geboren wurde, starb, als er 18 Monate alt war, sein Vater ein Jahr später. Großgezogen wurde er von einem Onkel im Norden Russlands. Ab seiner Volljährigkeit schlug er sich mit diversen Handelsfirmen durch und stieg irgendwann ins Ölgeschäft ein. Von da an begann sein kometenhafter Aufstieg. Öffentlich bekannt wurde er erst viele Jahre später – als Eigentümer des englischen Fußballklubs FC Chelsea. Sein Vermögen wird laut Forbes auf 9,2 Milliarden Euro geschätzt. Mit seiner Frau Darja Schukowa hat er fünf Kinder. (jkf)