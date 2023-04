Russland will 100 Bayraktar Drohnen abgeschossen haben - Hat die Türkei Codes weitergegeben?

Von: Erkan Pehlivan

Russland behauptet, 100 ukrainische Drohnen vom Typ Bayraktar TB2 abgeschossen zu haben. Ein Experte zweifelt daran. Die Türkei habe rund 60 Drohnen an die Ukraine geliefert.

Ankara - Lange Zeit galt die türkische Kampfdrohne „Bayraktar TB 2“ als Gamechanger für die ukrainische Armee. Dem unbemannten Flugzeug widmeten die Ukrainer sogar ein Lied. In einem eigens dafür produzierten Video werden verschiedene Angriffssequenzen aus dem Ukraine-Krieg gezeigt, in denen russische Panzer und anderes Kriegsgerät zerstört werden. Allerdings verschwindet der Mythos um die Bayraktar-Drohnen. Mehr als 100 von ihnen sollen seit Beginn des Krieges im Februar 2022 von der russischen Armee zerstört worden sein.

Russland vernichtet 100 Bayraktar-Drohnen im Ukraine-Krieg

„Es gibt praktisch keine grundlegenden Unterschiede zwischen dem Kampf gegen strategische Drohnen wie die US-amerikanische Global Hawk (RQ-4) oder Reaper (MQ-9) oder die operativ-taktische Bayraktar-TB der Türkei und der Bekämpfung von bemannten Flugzeugen“, sagte der stellvertretende Leiter der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte Generalleutnant Andrey Demin in einem Interview mit der russischen Armeezeitung Krasnaya Zvezda. „Die Vernichtung von mehr als 100 Bayraktars, die während der militärischen Spezialoperation an die Ukraine geliefert wurden, ist ein klarer Beweis dafür.“

Unterdessen wird darüber spekuliert, ob die Türkei die Codes für die Drohnen an Russland geliefert haben könnte. „Die Ukraine untersucht Berichte, wonach die Türkei Drohnen an Moskau geliefert haben könnte“, meldet etwa die Twitterseite „Terror Alarm“.

Allerdings zweifeln Fachleute sowohl an der Anzahl der abgeschossenen Drohnen als auch daran, dass die Codes der Drohnen an Moskau weitergeleitet wurden. „Es ist nicht glaubhaft, dass Codes an Russland weitergegeben wurden. Wenn dies bewiesen würde, würde Bayraktar Vertrauen verlieren und niemand mehr ihre Drohnen kaufen“, sagt der Direktor des „Mirnas International Institute“ in Moskau im Gespräch mit FR.de von IPPEN.MEDIA.

Auch die Zahl der abgeschossenen Bayraktar-Drohnen hält der Wissenschaftler für unglaubwürdig. Die Zahl der an die Ukraine verkauften Bayraktar-Drohnen wird auf 60 geschätzt. Ich glaube nicht, dass es 100 sind, weil dss die Kapazitäten des Herstellers übersteigt“, sagt der Experte für türkisch-russische Beziehungen.

Ukrainische Soldaten begutachten die türkische Drohne „Bayraktar TB2. © picture alliance

Hersteller der Bayraktar-Drohnen ist das Unternehmen Baykar. Chefingenieur Selcuk Bayraktar ist der Schwiegersohn von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Neben der Bayraktar TB2 sollen auch Drohnen vom Typ „Akinci“ und „Kizilelma“ produziert werden. Letztere soll sogar Tarnkappenfähigkeit besitzen.

Drohnenhersteller Baykar muss Motoren aus dem Ausland kaufen

Allerdings schafft es Baykar bislang nicht, für ihre Drohnen eigene Motoren zu bauen. Während die Baykar-TB2-Drohnen mit Motoren vom österreichisch-kanadischen Unternehmen „Rotax Aircraft Engines“ ausgestattet sein sollen, sollen die Modelle Akinci und Kizilelma vom ukrainischen Unternehmen „Ivchenko Progress“ stammen.

Erdogan benutzt die türkischen Drohnen als Wahlkampfthema und hat inzwischen offiziell auch den ersten Flugzeugträger „TGC Anadolu“ vorgestellt. Allerdings melden Fachleute auch hier Zweifel an. „Die TCG Anadolu ist kein Flugzeugträger, sondern ein Landungsschiff mit einer Flugplattform“, kommentiere der ehemalige Kommodore in der türkischen Marine, Türker Ertürk, auf Twitter. (Erkan Pehlivan)