Abstimmung über Sommerzeit beendet: Teilnehmerzahl kommt heute - Ergebnis wird jetzt ausgewertet

Die große Umfrage zur Zeitumstellung in der EU ist beendet. Bevor das Ergebnis verkündet wird, will die EU-Kommission die Teilnehmerzahl mitteilen.

Update vom 17 August 2018: Abstimmung über Sommerzeit - Ergebnis wird ausgewertet

Die EU-Umfrage zur möglichen Abschaffung der Sommerzeit ist nach rund sechs Wochen in der Nacht zum Freitag zu Ende gegangen. Seit Anfang Juli war die Online-Befragung der EU-Kommission einem Sprecher zufolge auf riesiges Interesse gestoßen. Allein in den ersten drei Tagen wurden demnach mehr als 500 000 Online-Fragebögen ausgefüllt. Nach der Hälfte der Zeit waren mehr als eine Million Antworten eingegangen.

Unter anderem wurden die Teilnehmer gefragt, welche Erfahrungen sie mit dem Wechsel von Winter- auf Sommerzeit gemacht haben, und ob sie für eine Abschaffung oder Beibehaltung der üblichen Zeitumstellung im Frühjahr und im Herbst sind. Außerdem konnten sie in einem Textfeld Bemerkungen machen.

Umfrage zur Zeitumstellung: Teilnehmerzahl soll heute erscheinen

Bis die Ergebnisse ausgewertet sind und veröffentlicht werden, kann es nach Angaben der EU-Kommission allerdings noch Tage oder Wochen dauern. Ein Sprecher kündigte an, an diesem Freitag voraussichtlich nur die Gesamt-Teilnehmerzahl der Umfrage zu präsentieren. Wie viele Bürger in welchem Land für oder gegen eine Abschaffung der Zeitumstellung votiert haben, bleibt also erstmal unklar.

Umfrage zur Abschaffung der Sommerzeit ist nicht bindend

Die EU-Kommission betont ohnehin ausdrücklich, bei der Umfrage handele es sich nicht um ein Referendum. Das Europaparlament hatte die Brüsseler Behörde im Februar beauftragt, Forderungen nach einer Abkehr von der Sommerzeit zu prüfen. Die nicht repräsentative Umfrage ist dabei nur ein Teil der Bewertung.

Sollte die EU-Kommission unter Berücksichtigung aller Faktoren zu dem Schluss kommen, dass die Zeitumstellung abgeschafft werden sollte, könnte sie einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen. Dem müssten Europaparlament und EU-Staaten allerdings noch zustimmen. Eine Entscheidung ist also noch in weiter Ferne.

In Deutschland gibt es die Sommerzeit seit 1980, seit 1996 dauert sie sogar sieben Monate im Jahr: Die Menschen stellen in allen EU-Ländern die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück. Eigentlich soll das Tageslicht besser genutzt und dadurch Energie gespart werden. Der tatsächliche Nutzen ist jedoch höchst umstritten.

Update vom 16. August 2018: Abstimmung zur Zeitumstellung zu Ende - Ergebnis am Freitag

Die EU-weite Abstimmung zur Abschaffung der Sommerzeit ist vorbei - sie endete am Donnerstagabend um 23 Uhr deutscher Zeit. Was die Umfrage zur Zeitumstellung ergab? Das soll relativ schnell öffentlich gemacht werden. Schon am Freitag, den 17. August, soll das Ergebnis bekannt gegeben werden.

Schon jetzt ist aber klar, dass das Interesse an der Abstimmung, die seit Anfang Juli lief, sehr groß gewesen ist. So sollen nach der Hälfte der Zeit schon etwa eine Million Antworten eingegangen sein.

Update vom 16. August 2018: Umfrage zur Zeitumstellung noch bis heute Abend

So langsam drängt die Zeit! Noch bis heute Abend können EU-Bürger über die Zeitumstellung abstimmen. Anfang Juli startete die EU-Kommission eine Online-Umfrage, bei der die Bürger ihre Stimme über den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit abgeben, beziehungsweise ob sie in Zukunft auch ohne Zeitumstellung auskommen können.

Die Umfrage endet in Deutschland sowie 16 anderen EU-Ländern heute Abend um 23 Uhr.

Hinweis: Da die Umfrage über die Zeitumstellung auf großes Interesse stößt, beansprucht die Ladezeit der unten verlinkten Seite der EU-Kommission, die zu der Abstimmung führt, mehr Geduld als Sie es normalerweise gewohnt sind. Wir berichteten bereits über dieses Problem (weiter unten im Text). Offenbar sind die Server der Seite noch immer wegen dem regen Interesse überlastet.

Die Seite ist dennoch abrufbar - sie sollten jedoch etwas Geduld mitbringen.

Abstimmung über Sommerzeit: Wann gibt es ein Ergebnis?

Die Frist für die Abstimmung endet heute Abend um 23 Uhr. Anschließend stellt sich natürlich die Frage, wie es dann weitergeht und vor allem: Wann gibt es ein Ergebnis?

Kein Sorge, lange müssen Sie nicht auf ein Ergebnis der Umfrage warten. Bereits am Freitag, 17. August 2018, sollen die Resultate der Abstimmung vorliegen und veröffentlich werden. Genau hier, in diesem Artikel, informieren wir Sie dann über die Ergebnisse.

Update vom 15. August 2018 zur Abstimmung über die Zeitumstellung

Letzte Chance zur Abstimmung über die Zeitumstellung: Noch bis Donnerstagabend können Europäer ihre Meinung über den EU-weiten Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit abgeben. Dann endet eine Online-Umfrage der EU-Kommission, die Anfang Juli gestartet war. Unter anderem können Teilnehmer angeben, ob sie künftig gerne ohne die Zeitumstellung leben würden.

Das Interesse an der Bürger-Befragung war riesig. Allein in den ersten drei Tagen wurden einem Sprecher der EU-Kommission zufolge mehr als 500 000 Online-Fragebögen ausgefüllt; zur Hälfte der Laufzeit gab es mehr als eine Million Antworten.

Die EU-Kommission erwägt eine Abschaffung der umstrittenen Sommerzeit. Die Behörde startete im Juli eine Online-Befragung von Bürgern, Unternehmen und Verbänden, um sich ein Bild zur Unterstützung oder Ablehnung der Regelung zu verschaffen. Zuvor hatte das Europaparlament die Kommission aufgefordert, die Zeitumstellung zu überprüfen. Wer an der Umfrage zur möglichen Abschaffung der Sommerzeit teilnimmt, kann bis zum 16. August seine Meinung auch auf Deutsch kundtun.

Abstimmung über Sommerzeit stößt auf riesiges Interesse

Die europaweite Online-Umfrage zur möglichen Abschaffung der Sommerzeit stößt nach Angaben der zuständigen EU-Kommission auf riesiges Interesse. „Wir haben bereits zur Hälfte der Laufzeit mehr als eine Million Antworten registriert“, sagte ein Kommissionssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Allein in den ersten drei Tagen der Konsultation seien es mehr als 500.000 gewesen.

Bei der im Juli gestarteten und noch bis zum 16. August laufenden Umfrage können EU-Bürger angeben, ob sie künftig gerne ohne Zeitumstellung leben würden und ob sie Winter- oder Sommerzeit bevorzugen. Auf Grundlage der Ergebnisse sowie anderer Studien und Meinungen will die EU-Kommission dann entscheiden, ob sie einen Vorschlag zur Abschaffung der Zeitumstellung vorlegt. Das Europaparlament sowie einzelne Mitgliedstaaten hatten die Behörde zuvor beauftragt, die derzeitige Sommerzeitregelung zu prüfen und zu bewerten, ob sie geändert oder beibehalten werden sollte.

Abstimmung über Sommerzeit - abschaffen oder nicht?

Immer wieder gibt es die Diskussion, welcher Sinn überhaupt hinter der Zeitumstellung steckt. Auch die Europäische Union wird immer wieder damit konfrontiert. Nun fragt die EU ihre mehr als 500 Millionen Einwohner, wie sie zu diesem Thema stehen. Und zwar in einer Umfrage, die online stattfindet.

Dabei zeigt sich: Die Zeitumstellung ist offenbar eine Sache, die den Menschen in Europa unter den Nägeln brennt. Am Freitagmorgen und -vormittag war die Seite völlig überlastet. Der Server gab auf, der Inhalt war nicht mehr erreichbar. Die Vielzahl der EU-Bürger, die auf die Seite zugegriffen haben, hatte das System überlastet. Das sagte die Kommission am Freitag und bat die Nutzer darum, später darüber abzustimmen, ob Sie die Sommerzeit abschaffen wollen. Wann das IT-Problem gelöst werden kann, ist bisher nicht genau abschätzbar.

Abstimmung der EU über die Zeitumstellung

Abstimmung über Abschaffung der Sommerzeit: Umfrage jetzt online

Wer dann doch irgendwann beim Fragebogen landet, der macht nicht einfach nur ein Kreuzchen. Es geht beispielsweise auch darum, dass die EU wissen will, welche Zeit bevorzugt wird: Sommer oder Winterzeit? Außerdem darf jeder EU-Bürger auch eigene Texte hochladen, in denen er Stellung zum Thema bezieht. Die Texte sollen anschießend veröffentlicht werden.

Zeitumstellung abschaffen - Umfrage ist europaweites Anliegen

In Deutschland existiert schon seit 1980 die Zeitumstellung. Damit sollte ursprünglich Energie gespart werden, weil auch in den Abendstunden Tageslicht zur Verfügung steht. Eine tatsächliche Energieersparnis war aber bis heute kaum messbar. Laut Kommission könnten nach neueren Untersuchungen zwar die Auswirkungen auf den Biorhythmus stärker als angenommen sein. Es gebe aber auch positive Effekte für die Gesundheit im Zusammenhang mit mehr Freizeitaktivitäten im Freien.

Ein europaweites Vorgehen kam erst im Jahr 1996. Heute wird in allen EU-Ländern am letzten Sonntag im März die Uhr eine Stunde vorgestellt. Am letzten Oktober-Sonntag stellen die EU-Bürger die Uhren wieder eine Stunde zurück. Seit 2002 ist die Zeitumstellung in allen EU-Ländern einheitlich geregelt. Unterschiedliche Uhrzeiten im Gütertransport oder bei Flug- oder Bahnverbindungen könnten sonst zu Schwierigkeiten führen, so die Befürchtung.

Sommerzeit abschaffen - alle EU-Staaten zusammen oder keiner

Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, man wolle in Europa keinen Flickenteppich bei der Zeitumstellung. Laut der Deutschen Presse-Agentur sagte er weiter, dass die Kommission nationale Alleingänge vermeiden wolle. Entweder sollen alle Mitgliedstaaten die Sommerzeit abschaffen oder keiner der Staaten. Die Einheitlichkeit wird wegen des Binnenmarktes als relevant betrachtet.

