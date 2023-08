Die Stunde des „Bluthunds“? Experten zweifeln an Kadyrow als geeigneten Prigoschin-Nachfolger

Von: Karsten Hinzmann

Das Bild vom starken Mann: Die Bedeutung von Warlord Ramsan Kadyrow in Russland schätzen Experten geringer ein, als er das womöglich selbst von sich glaubt (Symbolbild) © Head of Chechen Republic/Imago

Die Wagner-Söldner suchen ihren neuen Armee-Führer – vielleicht greift der Tschetschene Ramsan Kadyrow jetzt nach der Macht. Experten bezweifeln das.

Grosny – Sein Erzfeind Jewgeni Prigoschin ist vermutlich tot, und mehrere Tausend seiner Kämpfer warten auf einen neuen Befehl. Das könnte für Ramsan Kadyrow bedeuten, neuer starker Mann an der Seite Wladimir Putins zu werden. Bisher war der tschetschenische Warlord durch Grausamkeiten gegenüber Zivilisten und militärische Schlappen bekannt gewesen. Vielleicht fühlt er sich stark genug, die Lücke Prigoschins zu füllen; aber ihm werden andere Ziele nachgesagt.

Hündische Treue: Kadyrow steht unverrückbar zu Putin

Experten halten ihn ohnehin für militärisch unfähig, wie in der Vergangenheit immer wieder zu lesen war. Immerhin ist sein großes Plus die unverrückbare Treue zum russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin, die ihn seit Sommer dieses Jahres noch weiter von Jewgeni Prigoschin hat abrücken lassen. Prigoschins Putsch im Juni 2023 bezeichnete Ramsan Kadyrow im staatlichen russischen Kurznachrichtendienst als „abscheulichen Verrat“. Kadyrow ist neben den Wagner-Söldnern der zweite bedeutende Warlord, der im Ukraine-Krieg mitmischt. Verglichen mit Wagner ist der fast 50-jährige Tschetschene aber ein kleiner Fisch: Auf 9000 Kämpfer schätzt die amerikanische Nachrichten-Website „Daily Beast“ seine Miliz. Die ist sogar teilweise in die russische Nationalgarde eingegliedert und operiert damit weit weniger autonom als die Wagner-Truppen.

Militärische Versager: Kadyrows Truppen landen viele Fehlschläge

Im Rahmen des Überfalls auf die Ukraine Anfang 2022 waren Kadyrows Truppen heikle Aufgaben zugedacht gewesen: ein Attentat auf den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskyj, die Eroberung Mariupols und der dortigen Asow-Stahlfabrik. Alle Ziele haben Kadyrows Männer verfehlt. Auch als Vorhut im Sturm auf Kiew machten Kadyrows Männer eine schlechte Figur. Seine Truppen haben sich eher als Guerilla-Krieger erwiesen und als Bedrohung ukrainischer Zivilisten.

Profiteur des Todes: Kadyrow schielt auf Versorgung seiner Familie

Kadyrow scheint wirtschaftliche Ziele abseits der Schlachtfelder zu verfolgen. Während Staatspräsident Wladimir Putin nach Macht giert, schielt sein tschetschenischer Vasall auf Profit. Auch lässt er Familienmitglieder auf gut dotierte Posten setzen. Politik scheint ihn dabei nur zu interessieren hinsichtlich des Nord-Kaukasus; dort streitet sich das unter seiner Herrschaft stehende Tschetschenien mit dem Nachbarn Inguschetsien um die Vorherrschaft. Seine schwach entwickelten Machtfantasien gegenüber Russland machen Experten daran fest, dass er seit dem missglückten Putsch von Prigoschin öffentlich keine Position bezieht.

Lediglich ein „Bluthund“: Kadyrows Bedeutung eher gering

Auch militärisch gilt Kadyrow als risikoscheu. Militärbeobachter bezweifeln, dass seine Milizionäre in der Ukraine in vorderster Front stehen. 3000 Mann soll er nach eigenen Angaben Gewehr bei Fuß gehabt haben während des Putsches, um Putin zu schützen. Der russische Journalist Konstantin von Eggert hält Kadyrovs Rolle ohnehin für beschränkt: „Seit er 2010 in Tschetschenien Oberhaupt geworden ist, dient er Putin lediglich als Schrecken seiner Feinde – als sein Bluthund.“ (Karsten Hinzmann)