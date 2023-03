Emirate: Präsident Mohammed bin Sajid ernennt Sohn zum Kronprinzen von Abu Dhabi

Der Sohn des emiratischen Präsidenten Mohammed bin Sajid ist nun Kronprinz von Abu Dhabi (Symbolfoto: Abu Dhabi). © IMAGO/Sven Sonntag

Der emiratische Präsident Mohammed bin Sajid hat seinen Sohn Chalid als Nachfolger in Stellung gebracht.

Abu Dhabi - Die staatliche Nachrichtenagentur WAM berichtete am späten Mittwochabend über die Ernennung, mit der die Macht in dem Golfstaat an die jüngere Generation wandert. Der Präsident berief zugleich drei seiner Brüder in Spitzenämter ein.

Der auch unter seinem Kürzel «MBZ» bekannte Präsident hat im Mai 2022 die Macht von seinem verstorbenen Halbbruder Chalifa bin Sajid übernommen. Faktisch hatte er die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) als Kronprinz bereits seit 2014 beherrscht, nachdem Chalifa einen Schlaganfall erlitt und in den Hintergrund trat. Beide sind Söhne von Staatsgründer Sajid Al Nahjan.

Die VAE sind eine Föderation aus sieben Emiraten, darunter auch die Handels- und Tourismus-Metropole Dubai. Das Land verfügt über einige der größten nachgewiesenen Öl- und Gasreserven weltweit. Unter Führung Mohammeds haben sich die Emirate zu einer einflussreichen Regionalmacht mit engen Beziehungen unter anderem zu Saudi-Arabien entwickelt. 2020 nahmen die Emirate als erster Golfstaat diplomatische Beziehungen zu Israel auf. (dpa)