Nigerias Außenminister widerspricht Abtreibungs-Vorwürfen gegen Armee

Annalena Baerbock spricht mit dem nigerianischen Außenminister Geoffrey Onyeama über Anschuldigungen gegen die Armee © IMAGO/Florian Gaertner

Im Gespräch mit Außenministerin Annalena Baerbock hat Nigerias Außenminister Geoffrey Onyeama in Medienberichten erhobene Vorwürfe zurückgewiesen, nach denen die Armee des zentralafrikanischen Landes massenweise Abtreibungen erzwungen habe.

Abuja - Die «Behauptungen» seien «wertlos» und enthielten «keinerlei Wahrheit», sagte Onyeama am Dienstag in der Hauptstadt Abuja, bei einer Pressekonferenz mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Onyeama versprach gleichzeitig, dass die Armee die «skandalösen Behauptungen» dennoch untersuchen wolle. Die Regierung schütze die Menschenrechte in Nigeria sehr.

Außenministerin Baerbock sagte am zweiten Tag ihres Nigeria-Besuchs es sei sehr wichtig, dass die nigerianische Regierung die Fälle genau untersuchen wolle. Dies habe auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres gefordert. Baerbock sprach von unfassbaren Anschuldigungen.

Die Grünen-Politikerin betonte zugleich: Jeder Mann und jede Frau habe das Recht, selbst über seinen Körper zu entscheiden. Vergewaltigung sei eine der schlimmsten Straftaten, die man einem Menschen und einer Frau antun könne. Das sehe man in jedem Krieg und brutalen Konflikt. Auch in der Ukraine werde Vergewaltigung durch Russland als Waffe eingesetzt.

Außenministerin Baerbock sieht in Nigeria einen wichtigen Partner zur Wiederherstellung der Sicherheit in der westafrikanischen Krisenregion. Am Montag besuchte sie den immer noch umkämpften Nordosten des Landes.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte Anfang Dezember eine umfassende Recherche veröffentlicht, nach der die nigerianische Armee in dem von Terroristen umkämpften Nordosten tausendfach Frauen und Mädchen zur Abtreibung gezwungen habe. Demnach seien es seit 2013 mindestens 10 000 Fälle gewesen. Die Frauen und Mädchen seien zuvor von der Armee aus zum Teil jahrelanger Geiselnahme von Boko-Haram-Kämpfern befreit worden.

Der Reuters-Bericht basiert auf Interviews mit Betroffenen, Armeeangehörigen und Dokumentenauswertung. Zeuginnen gaben darin an, das Ziel sei gewesen, etwaige Vaterschaften von Boko-Haram-Kämpfern zu verhindern. Ein zweiter Teil der Reuters-Recherche wirft der nigerianischen Armee zudem vor, Kinder gezielt getötet zu haben, deren Väter angeblich Boko-Haram-Kämpfer waren. Die nigerianische Armee hatte die Berichte zuvor zurückgewiesen und als Erpressungsversuch bezeichnet.

Nigeria ist rund zweieinhalb Mal so groß wie Deutschland und mit 220 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land und die größte Demokratie Afrikas. Es ist zudem das wirtschaftsstärkste Land und größter Ölproduzent des Kontinents. (dpa)