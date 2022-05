Änderungen und neue Gesetze ab Juni 2022: Was sich neben 9-Euro-Ticket und Tankrabatt alles ändert

Von: Mark Stoffers

Abseits von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket kommen im Juni 2022 weitere Änderungen und neue Gesetze auf die Bürger in Deutschland zu. Auch die Festival-Saison steht in den Startlöchern. © Moritz Frankenberg | dpa

Tankrabatt und 9-Euro-Ticket: Der Juni bringt wieder zahlreiche Veränderungen und neue Gesetze. Welche Änderungen Verbraucher im Juni 2022 erwarten.

Berlin – Der Mai geht zu Ende und der Juni 2022 steht vor der Tür. Mit dem Start des neuen Monats stehen auch wieder Änderungen und neue Gesetze für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ins Haus. Zum einen stehen die ersten Maßnahmen des Entlastungspakets 2022 ab 1. Juni in den Startlöchern. Doch auch abseits der Politik gibt es wichtige Entwicklungen, Änderungen und neue Gesetze im Juni: So kommen neben dem Tankrabatt und dem Start des 9-Euro-Tickets einige Änderungen wie die Erhöhung des Mindestlohns bei Aldi, der mögliche Ablauf von Corona-Impfzertifikaten und der Heizkostenzuschuss.



Neu ab Juni: Änderung für 9-Euro-Ticket aus dem Entlastungspaket 2022

Bis zuletzt stand es noch auf der Kippe, doch inzwischen ist aufgrund des Beschlusses von Bundestag und Bundesrat zum 9-Euro-Ticket, dass mit dem 1. Juni Maßnahmen aus dem Entlastungspaket 2022 Einzug in Deutschland halten werden. So startet das 9-Euro-Ticket, das bundesweit Reisen im Nahverkehr zum Schnäppchenpreis verspricht. Für insgesamt drei Monate soll das günstige Monatsticket gelten, das seit dem 23. März auch bei der Deutschen Bahn im Vorverkauf erhältlich ist. Doch nicht nur Neukunden sollen profitieren: Die Verkehrsverbände haben angekündigt, dass Abokunden etwa die Differenz zu ihrem regulären Ticket erstattet bekommen sollen.

Änderung im Juni 2022: Auftakt für den Tankrabatt – das ändert sich für Benzin und Diesel

Während das 9-Euro-Ticket ab 1. Juni gilt, werden weitere Maßnahmen des Entlastungspaket 2022 erst später eingeführt. Das betrifft die Energiepauschale von 300 Euro, den Kinderbonus und den Zuschuss für Hartz IV. Ebenfalls im Juni kommt auch der Tankrabatt für Diesel und Benzin. Dieser ist auch für die Monate Juni, Juli und August angedacht, dabei werden die Steuern auf Kraftstoffe gesenkt. Inklusive der zusammenhängenden Reduzierung der Mehrwertsteuer können Autofahrer pro Liter Benzin insgesamt 35,2 Cent sparen. Dennoch warnt der ADAC eindringlich davor, sehnsüchtig auf den 1. Juni mit dem Tanken zu warten. Vielmehr empfiehlt er, um Chaos und leere Zapfsäulen zu vermeiden, dass Autofahrer schon vor dem Starttermin des Tankrabatts am 1. Juni eine Fahrt zur Tankstelle vornehmen.