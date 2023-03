Ärztin spricht öffentlich über Putins uneheliche Kinder – und stirbt kurz darauf

Teilen

Als Hebamme machte sie die Geburt Putins unehelicher Kinder öffentlich. Nun ist Ärztin Natalia T. kurz vor der Ankündigung weiterer Details gestorben.

München – Am 24. Februar, dem Jahrestag des Einmarschs von Russland in die Ukraine, ist die Schweizer Ärztin und Geburtshelferin Natalia Thiebaud Kondratieva gestorben. Das berichtet die britische Boulevarszeitung The Sun. Die gebürtige Russin, die in der Schweiz praktiziert hatte, soll laut mehreren Medien im Alter von 63 Jahren an Krebs verstorben sein. Offiziell wurde eine Todesursache nicht bekannt gegeben. Allerdings befand sich Kondratieva in der Obhut von Krebsspezialisten, wie mehrere Medien berichten. Nur einen Tag nach ihrem Tod wurde der Leichnam der Ärztin eingeäschert.

In den Jahren 2015 und 2019 soll die in der Schweiz lebende Ärztin als Leiterin des Teams bei der Entbindung zweier Kinder geholfen haben, die Wladimir Putin mit seiner Geliebten Alina Kabajewa haben soll. Bereits in der Vergangenheit hatte die Ärztin die Existenz der Kinder offengelegt. Mit Details zu dem Fall wollte Kondratieva am 28. Februar an die Öffentlichkeit gehen, wie das Portal weiter berichtet. Vier Tage vor diesem Datum verstarb die Ärztin. Bis heute hat Putin sich weder zu den Gerüchten bezüglich einer Affäre mit Kabajewa noch zu eventuellen unehelichen Kindern geäußert.

Wladimir Putin begrüßt Alina Kabayeva, die spätere Mutter seiner zwei unehelichen Kinder, 2005 auf einem Empfang. (Archivbild) © IMAGO / Russian Look

Geburtshelferin der unehelichen Kinder Putins bezeichnet ihn als „einzigen Papa für Mütterchen Russland“

Wie das Onlineportal mirror.co.uk berichtet, befand sich Putins Geliebte Alina Kabajewa in der Obhut des Personals in der Klinik Saint Anna. Die behandelnden Ärzte sollen namentlich bekannt sein, nicht aber die Geburtshelfer. Aus diesem Grund sei unklar, ob Kondratieva wusste, dass ihr Name vor ihrem Tod genannt werden würde.

Natalia Thiebaud Kondratieva hatte lange in der Schweiz gelebt. Ein Social Media Post von 2020 liefert allerdings Hinweise darauf, dass die Ärztin Putin nahestand. So berichtet das Onlineportal lbc.co.uk. von einem in den sozialen Medien veröffentlichten Beitrag, in welchem die Ärztin Putin als „den einzigen Papa für Mütterchen Russland“ bezeichnet und anfügt: „Danke, dass du mich nicht vergessen hast.“ Ein sehr fürsorglicher Vater scheint Putin allerdings nicht zu sein, ließ der russische Präsident doch vor kurzem einen Vater wegen eines Anti-Kriegs-Bildes verhaften und das Kind ins Waisenhaus einweisen. Elf Tage vor ihrem Tod übernahm Kondratieva laut dem Portal mirror.co.uk als Geschäftsführerin ein Unternehmen namens JERINA MEIDACAL SAS. (Niklas Müller)