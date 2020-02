Alexander Gauland schläft im Bundestag bei Auschwitz-Gedenkrede ein - Ärger entlädt sich

Was mich viel mehr aufregt, ist die Tatsache, dass mein Vater, ich und meine Tochter mittlerweile drei Generationen sind, die mit dem Holocaust nichts zu tun haben und hatten! Klar war diese Epoche unserer Geschichte schlimm! Aber irgendwann muss mal Schluss sein!!! Kein Mensch redet ständig über die Millionen Indianer, die in Süd- und Nordamerika niedergemetzelt wurden oder von den Menschen, die Stalin umbringen ließ. Nein! Es ist immer nur der böse Deutsche!

Und ein deutscher Bundespräsident, der irgendwo hingeht und englisch redet, weil er nicht in der Sprache der Täter sprechen will, ist meiner Meinung nach in diesem Amt fehl am Platz. Das ist 75 Jahre her!!!!!!