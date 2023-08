Politikerin kündigt AfD-Austritt an und zieht Vergleich: „Genau so wurde auch die NSDAP groß“

„Träumen von der Machtübernahme“

In Bayern kritisiert eine AfD-Kommunalpolitikerin ihre eigene Partei aufs Schärfste. Selbst ein Verbot hält die Bad Kissingerin unter Umständen für sinnvoll.

Bad Kissingen – Im bayerischen Bad Kissingen hat sich die AfD-Stadträtin Freia Lippold-Eggen entschlossen, der „Alternative“ den Rücken zu kehren. Grund seien Parallelen zu den 1930er-Jahren. „Um an die Macht zu kommen, nutzen sie die Schwächen der Demokratie – jener Demokratie, die sie abschaffen wollen“, sagte die Kommunalpolitikerin der Saale-Zeitung.

Weiter fügte sie hinzu: „Das funktioniert wie 1933, genau so wurde auch die NSDAP groß. Die AfD tut das ohne Anstand. Ich muss es so deutlich sagen, denn: Wer schweigt, stimmt zu.“ Daher hat die 68-Jährige ihren Parteiaustritt angekündigt.

Zu den Zielen der AfD sagte sie: „Die träumen von der Machtübernahme, zumindest aber vom Mitregieren.“ Der rechte Flügel nutze die Erschöpfung der Bevölkerung aus, die aus Frust heraus die AfD wähle. „Diese Menschen hoffen auf ein Heilsversprechen. Jedoch: Wenn die Rechten kommen, wird es noch schlimmer – die halten sich nicht an Rechtsstaatlichkeit“, sagte sie.

Delegierte der AfD-Europawahlversammlung heben ihre Stimmkarten in Magdeburg. (Archivfoto)

Bad Kissingen: Stadträtin wendet sich von AfD ab – Rechtsruck sei lange geplant gewesen

Lippold-Eggen verweist in dem Interview auf einen AfD-Funktionär aus Unterfranken, der keine Ausländerinnen und Ausländer mehr im Land haben wolle: „Er sieht eine ethnologisch saubere Gesellschaft durch Vermischung geschwächt. Das sind die Fantasien, die diese Menschen haben – sie machen Ausländer für ihr eigenes Unvermögen haftbar. Das ist die Marschrichtung der Rattenfänger, genauso wie 1933.“ Der Rechtsruck der Partei sei von langer Hand geplant, zu den Strategien gehöre die „Installation der Rechtsextremen in den Wahlkreisen“.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die AfD im März 2021 als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. In Thüringen wird die Landes-AfD vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. In der Politik wurden deshalb zuletzt auch Stimmen über ein mögliches Verbot laut. Eine Option, die Lippold-Eggen für sinnvoll hält, „wenn das so weitergeht“.

Sie hofft, dass es noch „mehr Anständige“ gebe, die aus der Partei austreten. „Niemand braucht hinterher zu sagen: Ich habe von nichts gewusst“, sagte die Stadträtin aus Bad Kissingen.

Aigner äußert sich zu „Ringen im eigenen Land“ – und fordert Zusammenhalt in Deutschland

Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner kritisierte in ihrer Rede beim Festakt zum 75. Jahrestags des Verfassungskonvents von Herrenchiemsee indes eine nicht namentlich genannte Partei, die Verschwörungstheorien bediene. Weiter würde die Menschenwürde ganzer Personenkreise „mit Hass und Hetze“ verletzt werden. Konkret sprach Aigner vergangenen Donnerstag (10. August) von „Vertretern einer Partei“.

In der Bundesrepublik gebe es längst wieder „das Ringen im eigenen Land“. In Zeiten zunehmender Verunsicherung seien alle aufgerufen sind, das Land zusammenzuhalten. Aigner appellierte an die Bevölkerung, dass man sich auch hier nicht sicher sein dürfe, dass die Demokratie immer gesetzt sei. Deutschland habe bereits einmal die Erfahrung machen müssen, wie eine Demokratie mit zu wenigen Demokratinnen und Demokraten gescheitert sei. (nak/dpa)

Rubriklistenbild: © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa