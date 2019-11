AfD-Frau Beatrix von Storch sorgt mit schlimmer Geste für Eklat im Bundestag

Ich finde es immer äußerst amüsant, der AfD immer die Schuld für einen "Rechtsruck" in die Schuhe zu schieben. Warum wird eine Bevölkerung denn überdrüssig? Es ist nun mal so, dass es hier im Land an allen Ecken und Enden brennt. Die meisten Abgeordneten im Bundestag nutzen den Job doch nur, um sich gesund zu stoßen. Und dann geht man her und möchte wieder die Welt bekehren. Hatten wir vor achtzig Jahren schon, damals waren es auch Sozialisten, Nationalsozialisten. Am Missionsgedanken scheint sich nicht viel geändert zu haben. Und viele Doofmichels laufen der Meinung nach, weil die meisten nicht mehr in der Lage sind, richtig nachzudenken und sich eine eigene Meinung zu bilden. Am besten finde ich zur Zeit die Ausrufung des Klimanotstands. Ich habe noch gelernt, wenn ein Notstand ausgerufen wir, folgen unverzüglich drastische Maßnahmen. Damit entwertet man den Notstand an sich und irgendwann glaubt niemand mehr wirklich dran, wenn's wirklich ernst wird. Wie in unserem Rechtssystem, das ebenfalls schon zur Lachnummer verkommt, weil jeder Kriminelle keinen Respekt mehr davor hat. Ich werde mir in den nächsten Monaten meinen eigenen Notfallplan erstellen, nämlich rechtzeitig die Biege zu machen, wenn man hier vor lauter unsinnigen Vorschriften nirgends mehr hin(fahren)gehen kann.