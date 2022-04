AfD: Bei Sieg von Le Pen – Wunsch nach Veränderung in Europa

Marine Le Pen © IMAGO/Vincent Isore

Die AfD-Fraktion im Bundestag hofft auf weitreichende Veränderungen im Falle eines Wahlsiegs der Rechtspopulistin Marine Le Pen in Frankreich.

Berlin - Die AfD-Fraktion im Bundestag erhofft sich im Fall eines Wahlsiegs der Rechtspopulistin Marine Le Pen in Frankreich weitreichende Veränderungen in Europa. «Mit Frankreichs Präsidentschaftswahl besteht eine große Chance, nicht nur Frankreich, sondern auch die Nato und EU neu auszurichten: weg von den globalistischen Irrwegen, hin zu eigenen kontinentaleuropäischen Strukturen», teilten am Freitag der außen- und der EU-politische Sprecher der AfD-Fraktion, Petr Bystron und Harald Weyel, gemeinsam mit.

Die Rechte Le Pen tritt am Sonntag bei der Stichwahl zur Präsidentenwahl gegen den amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron an. Bei der vorherigen Wahl im Jahr 2017 unterlag sie klar dem liberalen Politiker. Nun wird mit einem knappen Ausgang gerechnet. Macron liegt aktuellen Umfragen zufolge leicht vorne.

Während Macron überzeugter Pro-Europäer ist und für eine Vertiefung der Union eintritt, steht Le Pen für eine nationalistische Politik und mehr Eigenständigkeit Frankreichs. Sie will zum Beispiel eine bevorzugte Behandlung von Franzosen gegenüber Ausländern in der Verfassung festschreiben lassen, etwa bei Sozialleistungen und dem Zugriff auf Wohnraum. Nationales Recht soll über internationalem stehen.

Für den Fall eines Wahlsiegs Le Pens forderten Bystron und Weyel die Bundesregierung auf, den «alternativen Impuls aus dem Nachbarland» aufzugreifen und «sowohl die Mitgliedschaft in der EU wie auch in der Nato «einer kritischen Prüfung zu unterziehen». (dpa)