AfD-Besuchergruppe soll in KZ-Gedenkstätte gehetzt haben - Jetzt äußert sich Weidels Büro dazu

Dieses AFD-Bashing geht mit so auf den Zeiger. Wo bitte basht man über die Parteien, welche es versäumen, in der Demokratie die Gesetze zu vollstrecken, welche man festgelegt hat. Z,b, der Chemnitz Mörder, der sogar von „RICHTERN“ zur Abschiebung freigegeben wurde und dann nicht abgeschoben wurde? Wenn in der AFD-Gruppe jemand (die eine Person) gegen geltendes Recht verstoßen hat, dann soll der Staat seinen Job machen.