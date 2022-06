AfD-Parteitag live: Fällt in Riesa die Entscheidung über die Parteiführung?

Von: Andreas Schmid

Die AfD setzt ihren Parteitag in Riesa fort. Mit dabei auch die Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla (l.) und Alice Weidel (r.). © Revierfoto/imago

Die AfD trifft sich zum 13. Bundesparteitag in Riesa. Am heutigen Samstag könnte über eine entscheidende Personalie entschieden werden. Der Newsticker.

Parteitag in Sachsen : Die AfD wählt in Riesa eine neue Parteispitze. Der Parteitag läuft vom 17. bis 19. Juni.

: Die AfD wählt in Riesa eine neue Parteispitze. Der Parteitag läuft vom 17. bis 19. Juni. Bleibt Chrupalla? AfD-Chef Tino Chrupalla bewirbt sich um Parteiführung - Doppelspitze mit Weidel denkbar.

AfD-Chef Tino Chrupalla bewirbt sich um Parteiführung - Doppelspitze mit Weidel denkbar. Höcke-Einfluss : Das Rechtsaußen-Lager um Björn Höcke greift nach mehr Macht.

: Das Rechtsaußen-Lager um Björn Höcke greift nach mehr Macht. Dieser News-Ticker zum AfD-Parteitag in Riesa wird fortlaufend aktualisiert.

+++ 10.20 Uhr: Nun werden die Wahlmodalitäten geklärt. Menschen, die gegen die Unvereinbarkeitsliste verstoßen, dürfen nicht gewählt werden. Jeder Kandidat hat 15 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Diesem Verfahren wird einstimmig zugestimmt.

+++ 10.05 Uhr: Der AfD-Parteitag in Riesa wird fortgesetzt. Zunächst wird über weitere Anträge debattiert. Im Detail geht es darum, ob die Delegierten aus Berlin von dem Parteitag ausgeschlossen bleiben. Der Bundesvorstand hatte laut Versammlungsleiter Julian Flak die Delegierten am Vorabend ausgeschlossen.

Update vom 18. Juni, 08.25 Uhr: Die AfD setzt am Samstag (10.00 Uhr) ihren Bundesparteitag in Riesa mit der Abstimmung über eine neue Führung fort. Die Wahl zumindest der engeren Parteispitze war eigentlich für Freitagnachmittag geplant; es gab aber erhebliche Verzögerungen, unter anderem wegen einer langwieriger Debatte über die Tagesordnung. Verabschiedet wurde eine Satzungsänderung, wonach künftig auch eine Einzelspitze möglich sein soll. Zudem sprachen sich die knapp 550 Delegierten für den Neubau von Atomkraftwerken aus.

AfD-Parteitag: Höcke-Vorstoß zugestimmt – künftige Einzelchef-Rolle möglich

Update vom 17. Juni, 19.30 Uhr: Die AfD wird ihre Parteispitze erst am Samstag wählen. Die Delegierten des Bundesparteitags in Riesa entschieden am Freitagabend, diesen Programmpunkt erst am kommenden Tag zu behandeln. Die Neubesetzung der Führungsriege der Partei steht im Mittelpunkt des dreitägigen Treffens. Die Posten im gesamten Bundesvorstand werden neu vergeben. Ob einer oder zwei Vorsitzende gewählt werden, ist noch offen. Darüber wird ebenfalls am Samstag abgestimmt.

Der Parteitag hatte am Freitag die Satzung der AfD geändert und damit für die Zukunft auch eine Einzelspitze möglich gemacht. Die bisher gültige Satzung sah „zwei oder drei“ Bundessprecher vor - so heißen die Vorsitzenden in der AfD.

AfD ändert Parteisatzung: Künftig kann es eine oder einen alleinigen Vorsitzenden geben

Update vom 17. Juni, 19.15 Uhr: Die AfD kann künftig auch von einem oder einer alleinigen Vorsitzenden geführt werden. Die Delegierten des Bundesparteitags in Riesa stimmten am Freitag mit der erforderlichen Zweidrittel-Mehrheit einer entsprechenden Änderung der Parteisatzung zu. Sie folgten damit einem Vorschlag des thüringischen AfD-Chefs Björn Höcke, der das seit der Parteigründung 2013 praktizierte kollektive Führungsmodell für überholt erklärte.

Höcke sprach sich dafür aus, zunächst noch einmal eine Doppelspitze zu installieren, bei der nächsten Wahl dann aber eine einzelne Person an die Spitze zu wählen. Die Wiederwahl von Parteichef Tino Chrupalla gilt als wahrscheinlich. Als mögliche Ko-Vorsitzende war die AfD-Politikerin Alice Weidel im Gespräch, die ihre Ambitionen zunächst aber bedeckt hielt. Chrupalla und Weidel führen bereits als Doppelspitze die Bundestagsfraktion.

Chrupalla forderte zum Auftakt des Parteitags mit Blick auf die innerparteilichen Streitereien, „die destruktive Stimmung der vergangenen Zeit“ zu überwinden. Die AfD solle sich auf die Wählergruppen konzentrieren, die sie auch erreichen könne, und darauf dann den Wahlkampf abstimmen .Als Beispiele nannte er „arme Rentner“ oder mittelständische Betriebe. „Dazu gehört disziplinierte Arbeit, das ist Grundlage für unsere Erfolge“, sagte Chrupalla, der seit Ende 2019 Parteichef ist.

AfD würde neue Atomkraftwerke bauen: Bundesparteitag befürwortet diesen Vorschlag

Update vom 17. Juni, 18.25 Uhr: Der AfD-Bundesparteitag im sächsischen Riesa hat sich mit großer Mehrheit für den Bau neuer Atomkraftwerke ausgesprochen. In einer am Freitag angenommenen Resolution heißt es, Kernenergie werde inzwischen „von fast zwei Drittel der Weltbevölkerung genutzt“. Sie sei „einer der wichtigsten Bausteine im Energiemix der Zukunft“. Der deutsche Atomausstieg „läuft dieser Entwicklung komplett zuwider“, kritisiert die AfD in dem Beschluss.

Die Partei wirft der Bundesregierung eine „irrationale Energiepolitik“ vor, die „fatale Folgen“ habe. Bürger und Unternehmen zahlten die höchsten Strompreise der Welt. Die Versorgungssicherheit schwinde, viele Natur- und Kulturlandschaften würden durch Windparks, Solaranlagen und Energiepflanzen entwertet. Daher würden „jetzt“ neue Atomkraftwerke gebraucht, heißt es in der Resolution .Die AfD fordere „nicht nur den Weiterbetrieb der sicheren deutschen Atomkraftwerke“, sondern auch „den Bau neuer, moderner und sicherer Atomkraftwerke in Deutschland“.

Atomenergie sei weniger gefährlich als andere Erzeugungstechnologien, auch unter den Erneuerbaren Energien. Sie sei verlässlich, rund um die Uhr verfügbar und schütze Natur- und Artenvielfalt. Wo sie hohe Anteile an der Erzeugung habe, sei der Strompreis niedrig, heißt es mit Verweis auf Frankreich, die USA oder osteuropäische Staaten. Zudem sei Atomenergie „die einzige realistische Möglichkeit für eine schnelle CO2-Reduktion, wenn diese als notwendig angesehen würde“.

AfD-Parteitag: Weg für künftige Einzelspitze frei - Veto bei Generalsekretär-Frage

Update vom 17. Juni, 15.30 Uhr: Die AfD macht den Weg für eine künftige Einzelspitze frei. Nach erforderlicher Zwei-Drittel-Mehrheit ist künftig eine Einzel- oder eine Doppelspitze möglich; bislang sah die Satzung vor, dass die AfD von zwei oder drei Vorsitzenden geführt wird. Die Satzungsänderung wurde mit 69,2 Prozent vom Parteitag angenommen.

Verworfen wurde aber der Vorschlag, im Falle einer Einzelspitze einen Generalsekretär für die Partei zu berufen. Unter anderem Björn Höcke hatte sich für dieses Modell ausgesprochen.

Update vom 17. Juni, 15 Uhr: Die AfD diskutiert gerade über mögliche Satzungsänderungen, etwa hinsichtlich der Laufzeit der Richter beim Schiedsgericht oder der Anzahl der Bundessprecher. Ein Antrag fordert „ein bis drei Bundessprecher“. Die Wahl eines einzigen Vorstandes soll aber nach wie vor möglich bleiben. Dann gebe es allerdings einen Generalsekretär, wie er bei anderen Parteien üblich ist. SPD-Generalsekretär ist derzeit Kevin Kühnert, bei der CDU hat Mario Czaja zuletzt das Amt von Paul Ziemiak übernommen. Dafür ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich.

Höcke tritt ans Pult und hält „ein klares Plädoyer für eine Einzelspitze“, will dieses Mal aber noch eine Zweierspitze wählen. Beim nächsten Parteitag solle dann ein alleiniger Parteichef gewählt werden. Eine Einzelspitze bedeute „Führung in Verantwortung auf Zeit.“ Höcke kritisierte: „Grundsätzlich sind Zweierspitzen konfliktträchtig.“ Die Debatte um einen AfD-Generalsekretär findet Höcke „verfrüht“.

AfD-Parteitag: Chrupalla bewirbt sich um Parteiführung - Doppelspitze mit Weidel denkbar

Update vom 17. Juni, 14.10 Uhr: Ob die AfD heute noch eine neue Parteispitze wählen wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Für das Spitzenamt kandidiert der aktuelle Vorsitzende Tino Chrupalla. Seine Herausforderer für das Spitzenamt ist Norbert Kleinwächter. Er wird dem gemäßigten Parteiflügel zugerechnet. Als möglicher Co-Vorsitzender bewirbt sich der AfD-Europaabgeordnete Nicolaus Fest. Viele Delegierten erwarten, dass auch Alice Weidel für diesen Posten kandidieren wird, falls es bei der Doppelspitze bleiben sollte. Sie leitet gemeinsam mit Chrupalla die AfD-Bundestagsfraktion.

AfD-Parteitag: Kein Antrag über Kalbitz-Rolle

Update vom 17. Juni, 13.45 Uhr: Worüber die AfD nicht diskutieren wird, ist ein Antrag zum Auftrittsrecht des früheren Brandenburger Landeschefs Andreas Kalbitz. Der AfD-Bundesparteitag lehnte es mit knapper Mehrheit ab, über mehr Einflussmöglichkeiten für Kalbitz abzustimmen. Ein Antrag des Landesverbands Brandenburg zielte darauf, das Auftrittsverbot für den aus der Partei ausgeschlossenen Kalbitz rückgängig zu machen. Die Delegierten sprachen sich mit 54 Prozent dafür aus, sich nicht mit dem entsprechenden Antrag zu befassen.

Der AfD-Bundesvorstand hatte im Mai 2020 Kalbitz‘ Parteimitgliedschaft annulliert, da er bei seinem Parteieintritt vorherige Mitgliedschaften bei den Republikanern und in der inzwischen verbotenen rechtsextremen Heimattreuen Deutschen Jugend verschwiegen haben soll. Die Annullierung war vom damaligen Parteivorsitzenden Jörg Meuthen vorangetrieben worden. Das Bundesschiedsgericht der Partei bestätigte den Rauswurf wenig später, wogegen Kalbitz juristisch vorging. Das Berliner Landgericht wies seine Klage im vergangenen April ab.

Der Verfassungsschutz hält Höcke und Kalbitz für zentrale neurechte Akteure. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Update vom 17. Juni, 13.30 Uhr: Derzeit tut sich nicht wirklich etwas auf dem AfD-Parteitag. Die Delegierten waren in mehreren Anträgen mit der Tagesordnung beschäftigt. Viel Hin und Her, da sich die 600 AfD-Vertreter auch in vermeintlich banalen Punkten wie der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte nicht einig sind. Inhaltlich soll es mit den AfD-Positionen zur Kernkraft losgehen.

AfD-Parteitag: Höcke attackiert „Narzissten im Bundesvorstand“

Update vom 17. Juni, 12.40 Uhr: Björn Höcke meldet sich auf dem Parteitag zu Wort. Und das gewohnt deutlich. Die AfD müsse erkennen, „dass wir den Geist des Aufbruchs verloren haben, dass wir von Narzissten im Bundesvorstand ausgebremst wurden“, sagte Höcke. Er warb für seinen Vorschlag zur Einsetzung einer Reformkommission, die für „effektivere Institutionen, Strukturen und Prozesse“ sorgen solle.

„Wir müssen schlagkräftiger werden“, sagte Höcke, dessen Auftritt von den Delegierten mit großem Beifall bedacht wurde. Er beklagte, „dass zu viel über einzelne Personen und deren Machtambitionen gesprochen wird und zu wenig über Inhalte“.

AfD-Parteitag: Eine Partei sucht den Weg aus der Krise - neue Parteispitze

Erstmeldung: Riesa - Dass die AfD ihren Bundesparteitag in einer Kleinstadt in Sachsen abhält, ist kein Zufall. In dem Freistaat ist die Alternative für Deutschland traditionell stark, erzielt hier ihre besten Ergebnisse. Zuletzt gab es in der AfD jedoch immer weniger zu bejubeln. Das dreitägige Treffen in Riesa findet in einer Zeit statt, in der die Rechtspopulisten um ihren Kurs ringen.

Die AfD hat bei den vergangenen neun Landtagswahlen an Stimmen verloren. Bei der Bundestagswahl 2021 waren es 2,1 Prozentpunkte weniger, in Schleswig-Holstein flog die Partei aus dem Landtag. AfD-intern kursiert eine Grafik, in der diese Wahlergebnisse aufgelistet werden. Inklusive Foto von Tino Chrupalla, mit Photoshop eingefügtem Blumenstrauß und einem ironischen „Glückwunsch“. Chrupalla, derzeit Partei- und Fraktionschef, ist nicht unumstritten. Auch wegen seiner Russlandnähe. 2020 traf er sich mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Moskau. Auf dem Parteitag in Riesa könnte seine Macht dennoch gestärkt werden.

Zunächst geht es einmal um die Grundsatzfrage Einzel- oder Doppelspitze. Anträge zur Satzungsänderung zielen darauf, künftig auf nur eine Person an der Spitze zu setzen. Dann wäre Chrupalla wohl die erste Wahl. Im Falle einer Doppelspitze ploppt auch der Name Alice Weidel auf. Sie ist derzeit gemeinsam mit Chrupalla Fraktionschefin.

AfD-Parteitag: Höcke greift nach Einfluss

Chrupallas früherer Ko-Vorsitzender Jörg Meuthen hatte im Januar seinen Posten niedergelegt und die AfD verlassen. Er begründete dies mit „totalitären Anklängen“ in der Partei und dem zunehmenden Einfluss des Rechtsaußen-Lagers um den Thüringer Björn Höcke. Der Parteitag gilt als richtungsweisend für die AfD, je nachdem, wie stark sich die Kräfte um Höcke durchsetzen.

Höcke brachte sich im Mai öffentlich in Stellung. „Vielleicht ist es jetzt an der Zeit“, sagte der umstrittene, aber nach wie vor einflussreiche AfD-Mann vor Parteifreunden, „die Parteiführung auf Bundesebene mitzuprägen“. Zur Einordnung: Höcke wird vom Verfassungsschutz beobachtet und als Rechtsextremist bezeichnet. Laut Gerichtsurteil darf der ehemalige Geschichtslehrer als Faschist bezeichnet werden.

Dass er selbst nach dem Vorsitz der Bundespartei greift, gilt in der AfD trotz der Höcke-Aussagen als eher unwahrscheinlich. Kurz vor Beginn des Parteitags war noch unklar, ob er sich zur Wahl stellt. Am Freitagmorgen sagte er, er fühle sich in Thüringen „sehr wohl“. Den Parteitag dürfte er aber für eine Demonstration seines Einflusses zu nutzen versuchen.

Björn Höcke ist Vorsitzender der AfD in Thüringen. © Bodo Schackow/dpa

AfD-Parteitag: Chrupalla fordert Überwindung der „destruktiven Stimmung“

Höcke ist die prominenteste Person der radikalen Fraktion innerhalb der AfD. Chrupalla gilt als gemäßigter. In seiner Auftaktrede des Parteitags sagte er, er wolle die Partei auf einen „freiheitlich-sozialen“ Kurs führen. Er sehe zwischen „freiheitlich“ und „sozial“ keinen Widerspruch. An die Adresse der Delegierten sagte Chrupalla, es müsse ein neuer Bundesvorstand gewählt werden, der „kollegial und konstruktiv, vertrauens- und rücksichtsvoll“ zusammenarbeite. Es gehe jetzt darum, „die destruktive Stimmung der vergangenen Zeit hinter uns lassen“. Die Neuwahl der Parteispitze ist für Freitagnachmittag geplant. 600 Delegierte wählen einen neuen AfD-Vorstand. (as)