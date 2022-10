„Besser, jetzt abzubrechen“: AfD-Demonstranten bedrohen ARD-Mann bei Live-Schalte – Polizei greift ein

Von: Victoria Krumbeck

Auf einer AfD-Demonstration in Berlin wurde ein ARD-Reporter während einer Live-Schalte von einem Demonstranten angefeindet. Die Schalte musste daraufhin abgebrochen werden.

Berlin — Es ist ein bedrückendes Bild: Während ein Reporter bei einer Live-Schalte erzählt, dass AfD-Demonstranten ihn und sein Team unter Druck setzen, wird er von einem Teilnehmer der Demo belästigt. Am Ende stellt sich die Polizei vor den Journalisten. Tausende Menschen zogen am Samstag durch Berlin und demonstrierten gegen die Politik der Ampel-Koalition. Dabei konnten die Zuschauer vor dem Fernseher sehen, wie gefährlich die Arbeit der Journalisten auf Demonstrationen, wie die von der AfD sein kann.

„Sprechen Sie mich an!“ — AfD-Demonstranten bedrohen ARD-Reporter bei Live-Schalte

„Wir werden hier massiv unter Druck gesetzt. Die Medienfeindlichkeit übernimmt hier“, sagt der Reporter Olaf Sundermeyer, der in einer Live-Schalte mit der Tagesschau über die Demonstrationen berichtet. Hinter ihm ziehen die Teilnehmer vorbei. Tatsächlich drehen sich die meisten Köpfe in die Richtung der Journalisten. Schon eilt einer von ihnen herbei und unterbricht ihn.

Der Mann stellt sich neben den Journalisten und redet auf ihn ein. Mit „Guten Tag“ und „sprechen Sie mich doch mal an“ versucht der Mann Sundermeyer zu unterbrechen. „Ich bin ein böser Nazi? Sie sind ein böser Lügner!“, hört man den AfD-Demonstranten im Hintergrund sagen, während Sundermeyer weiterspricht. Ein User postete den Ausschnitt der Live-Schalte auf Reddit.

AfD-Demo in Berlin: Live-Schalte wird abgebrochen - Reporter von Demonstranten bedroht

Der Reporter erzählt dabei, dass er gemeinsam mit seinem Team permanenten Anfeindungen ausgesetzt ist. Im Hintergrund sieht man eine Person, die sich etwas weiter hinter den Reporter stellt und ein Plakat mit der Aufschrift „Nein zu dieser Lügenpresse“ in die Höhe hält. Nach und nach wird Sundermeyer von Demonstranten regelrecht umzingelt. Doch der Journalist lässt sich nicht beirren und versucht die Schalte trotz des Mannes, der ständig auf ihn einredet, weiterzuführen.

„Es ist hier sehr schwierig, dass wir unsere freie Arbeit machen können, wie sie das jetzt selbst in dieser Live-Situation mitbekommen“, erklärt Sundermeyer. Schließlich kommen Polizeikräfte dazu und drängen den immer noch redenden Demo-Teilnehmer aus dem Bild. „Ich glaube, die Situation erfordert es auch, dass wir diese Schalte in diesem Moment abbrechen“, so der Tagesschau-Moderator im Studio. Damit ist die Schalte beendet.

AfD-Demonstration in Berlin: Über 10.000 Teilnehmer protestierten gegen die Regierung

Etwa 10.000 Menschen sollen am Samstag in Berlin gegen die Bundesregierung protestiert haben. Ursprünglich waren 4.000 Teilnehmer angemeldet, doch es kamen viel mehr. Die AfD hatte bundesweit zu den Demonstrationen aufgerufen. Der Bundesvorsitzende der Partei, Tino Chrupalla, forderte bei der Auftaktkundgebung die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland. Des Weiteren sprach er sich gegen die Gaspreisbremse aus, die die Bundesregierung Ende September beschlossen hatte.

Etwa 10.000 Menschen nahmen bei der AfD-Demonstration in Berlin teil. © Christoph Soeder/dpa

Die Gegendemonstrationen fielen mit rund 1.500 Personen kleiner aus als erwartet. Nach Angaben der Polizei kam es im Laufe des Tages zu 24 Festnahmen und 18 Strafanzeigen. Darunter wegen Körperverletzung, Raubdelikten, Beleidigungen oder aufgrund der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Ob Strafanzeigen von Journalisten gestellt wurden, ist nicht bekannt. Regelmäßig kommt es zu Anfeindungen von Journalisten. Die Demonstration zeigt, dass das Problem weiterhin akut ist. (vk/dpa)