AfD rudert zurück: Forderung nach Auflösung der EU zurückgenommen

Von: Bona Hyun

Teilen

Die AfD wollte angeblich nur aus Versehen die EU auflösen. © afp

Die AfD wollte die EU angeblich nicht auflösen. Ein Sprecher teilt IPPEN.MEDIA mit, es sei ein redaktioneller Fehler im Leitantrag gewesen.

Berlin – Vor einigen Wochen schien es, als ob die AfD beabsichtige, im Europawahlkampf die Forderung nach der Auflösung der EU zu stellen. Im Leitantrag der Bundesprogrammkommission für das Europawahl-Programm, dem auch die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla angehören, hieß es, die AfD strebe „die geordnete Auflösung der EU“ an. Doch gut zwei Wochen vor der Europawahlversammlung in Magdeburg möchte die AfD nun zurückrudern und diese Forderung zurücknehmen. Denn angeblich wurde sie ungewollt in den Leitantrag aufgenommen.

AfD wollte EU angeblich versehentlich auflösen

Bei der Forderung habe es sich um ein redaktionelles Versehen gehandelt, sagte ein AfD-Sprecher auf Anfrage von fr.de von IPPEN.MEDIA. Von einer Auflösung sei im Programmprozess der Bundesfachausschüsse und der Bundesprogrammkommission nie die Rede gewesen. Gemäß Leitantrag strebe die AfD die Neugründung eines Bundes europäischer Nationen/einer europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft an, so der Sprecher.

Zudem stünden all diese Positionierungen bei der AfD unter dem Vorbehalt der Debatten und Entscheidungen über weitere Änderungsanträge zum Programm durch die Vertreter der Europawahlversammlung. Erfahrungsgemäß würde es dabei noch einige Änderungen am Leitantrag geben.

AfD strebte EU-Auflösung an – Weidel fordert „Rückbau“

Der Sprecher der AfD betonte zudem, dass in dem bisherigen Leitantrag sowie die Korrektur nicht das Wort „Rückbau“ enthalte. Parteichefin Weidel griff den Begriff kürzlich jedoch selbst auf. Im Gespräch mit dem Stern forderte sie einen „Rückbau“ der EU. Die 44-Jährige bezeichnete die EU als „extrem undemokratisch“ und betonte, dass die legislativen und exekutiven Rechte hauptsächlich bei der ungewählten Kommission liegen sollten.

Weidel äußerte sich „fassungslos“ über das Handeln der EU-Beamten und bezeichnete sie als „schädlich für die Freiheit“, da sie keinerlei Verständnis für ihr Thema hätten. Dennoch sehe Weidel grundsätzlich Sinn in dem Konstrukt, insbesondere in der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

AfD will Forderung nach EU-Auflösung zurück umformulieren

Weitere Recherchen zeigen zudem, dass die Kommission offenbar nun selbst fordert, den entscheidenden Abschnitt im Leitantrag zu ändern und stattdessen nur noch von einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft zu sprechen. Als Begründung für die Rücknahme der Auflösungsforderung wird ein „redaktionelles Versehen bei der Präambelerstellung ohne Beschlusslage der BPK“ genannt. Auf dem Delegiertentreffen soll über Änderungsvorschläge des Antragsbuchs abgestimmt werden, wie von der ARD-Tagesschau berichtet wird.

Zudem werde aus Parteikreisen berichtet, dass insbesondere Co-Parteichefin Weidel das Streben nach einer EU-Auflösung als problematisch ansah und daher die Neufassung bevorzugte. Auch die Formulierung im Bundestagswahlprogramm 2021 habe sie für ungeeignet gehalten, so die Tagesschau weiter. Damals hatte die AfD, die weiterhin im Aufwind ist, erklärt, dass ein Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union notwendig sei. (bohy)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteurin Bona Hyun sorgfältig überprüft.