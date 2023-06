AfD erreicht auch im ARD-“Deutschlandtrend“ neuen Höchstwert von 19 Prozent

AfD-Logo © Christian Spicker/IMAGO

Auch im aktuellen ARD-“Deutschlandtrend“ ist die AfD mit 19 Prozent auf einen neuen Rekord im Umfrageergebnis gekommen.

Hamburg in Deutschland - Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die Union wie schon vor drei Wochen auf 29 Prozent und wäre damit klar stärkste Fraktion, wie aus dem am Freitag im ARD-“Morgenmagazin“ veröffentlichten „Deutschlandtrend“ hervorgeht.

Die SPD verliert einen Prozentpunkt und kommt auf 17 Prozent der Stimmen. Damit würde sie von der AfD auf den dritten Platz verdrängt.

Die Grünen kämen erneut auf 15 Prozent, die FDP verliert einen Prozentpunkt und käme auf sechs Prozent. Für die Linkspartei würden sich unverändert vier Prozent der Wählerinnen und Wähler entscheiden, was für einen Einzug in den Bundestag nicht reichen würde.



Die AfD war Anfang Juni bereits im „Sonntagstrend“ des Instituts Insa für die „Bild am Sonntag“ auf einen Wert von 19 Prozent gekommen. ck