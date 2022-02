AfD gegen Sanktionen für Russland

Der Bundesvorsitzender der AfD stellt die Wirkung von Sanktionen gegen Russland infrage © Bernd von Jutrczenka / dpa

Die AfD-Fraktion im Bundestag lehnt trotz des russischen Vorgehens in der Ukraine Sanktionen gegen Russland ab.

Berlin - Die AfD-Fraktion im Bundestag lehnt trotz des russischen Vorgehens in der Ukraine Sanktionen gegen Russland ab. «Sanktionen haben in der Vergangenheit noch nie das bewirkt, was es eigentlich bewirken sollte», sagte AfD-Chef Tino Chrupalla am Dienstag. Die AfD-Fraktion lehne «generell sämtliche Sanktionen gegenüber Russland» ab.

Die Energiesicherheit Deutschlands werde mit Sanktionen wie dem vorläufigen Stopp der Ostsee-Erdgaspipeline Nord Stream 2 «in große Mitleidenschaft gezogen», sagte Chrupalla.

Das Vorrücken Russland in die Ostukraine sehe die AfD «absolut kritisch». «Wir hoffen aber auch, dass gleichwohl auf der anderen Seite, von der Nato-Seite keine weiteren Provokationen stattfinden», betonte Chrupalla. Er forderte, weiterhin mit Russland im Dialog zu bleiben. «Der Frieden muss erhalten bleiben in diesen Regionen.»

Chrupalla sprach sich zudem für eine Volksabstimmung in den seit Montag von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als unabhängig anerkannten Seperatistengebieten Luhansk und Donezk aus. Ein solches Referendum solle zeigen, inwieweit die Bevölkerung dort sich «autonom verhalten möchte». (dpa)