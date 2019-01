Wegen Merkels Politik: AfD-Gründer Lucke gesteht irres Vorhaben mit Petry

Bitte, gegen Art. (nicht §) 16 a GG wurde nicht verstoßen. Dieser Artikel des Grundgesetzes kommt ohnehin nur in äußerst geringem Umfang zum Tragen, da die wenigsten Flüchtlinge per Flugzeug oder über Nord- und Ostsee nach Deutschland kommen. Die meisten berufen sich ohnehin auf die Genfer Flüchtlingskonvention und diese eröffnet die Schutzmöglichkeit auch bei der Einreise durch EU-Mitgliedsstaaten. Das, was Sie meinen, ist die Dublin-III-Verordnung, welche die Zuständigkeitsverteilung für Asylverfahren innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten regelt, aber eben auch ein Selbsteintrittsrecht Deutschlands ermöglicht. Das ist dann kein Rechtsverstoß! Und die Grenzkontrollen oder gar eine Grenzabriegelung (Praktisch gesehen ohnehin Unsinn!) - Grenzwerte sind wieder eine ganz andere Baustelle - werden nach europäischem Recht (v.a. das Schengener Abkommen) innerhalb des sog. Schengenraums nur ausnahmsweise erlaubt.

Seehofer erzählt in dem ganzen Zusammenhang leider von Anfang an nur unqualifizierten Unsinn. Leider gilt dies auch für einige Juristen, die von Verfassungsbruch schwadronierten. Die groß angedachte Klage der Bayerischen Staatsregierung gegen Merkels Flüchtlingspolitik wurde wohlweislich nie eingereicht. Da wurden die unterstützenden Juristen plötzlich wieder kleinlaut.

Tatsächlich zu Recht juristisch umstritten, aber letztlich bislang noch nicht höchstrichterlich geklärt ist die Frage, ob überhaupt Zurückweisungen an der Grenze unter Berufung auf die Dublin-III-Verordnung zulässig wären, wie Seehofer beispielsweise immer behauptete. Es sprechen aus meiner Sicht die überzeugenderen (und übrigens "praxisnähreren") Argumente dagegen.

Ergebnis:

Die These vom Rechtsbruch beruht im Kern auf einem Missverständnis der Dublin-Regeln, die auch an der deutschen Grenze zu beachten sind und den einschlägigen Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes vorgehen. Gegen Verfassungsrecht wurde ebenfalls nicht verstoßen, wobei die dies behauptenden Staatsrechtler ohne nicht Art. 16 a GG im Auge hatten, sondern eine "Selbstermächtigung der Bundeskanzlerin" oder den sog. Parlamenstvorbehalt. Aber zum Bundesverfassungsgericht ging wie erwähnt - aus gutem Grund - keiner! Denn welcher Topjurist lässt sich schon gerne im Nasenring durch die Arena des Bundesverfassungsgerichts führen, wenn die so forschen Thesen sachlich zerpflückt werden.