Trotz Umfragehoch: Gauland zerreißt Weidels AfD-Kanzlerpläne – „Nicht realistisch“

Von: Andreas Apetz

Die AfD sammelt Umfrage-Rekorde und schielt auf die Kanzlerschaft. Ehrenchef Gauland verpasst seiner Partei aber einen Dämpfer.

Berlin – Die AfD ist auf Höhenflug: Anhaltende Umfragen-Rekorde, etwa als stärkste Kraft in Thüringen und das erste hauptamtliche Bürgermeisteramt der Parteigeschichte gehören zu den jüngsten Erfolgen der Partei. Mittlerweile liebäugelt Spitzenkandidatin Alice Weidel sogar mit einer Kanzlerkandidatur. Dennoch dämpft ein Altvorderer die euphorische Stimmung: Der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland.

Gauland bremst AfD-Euphorie: „Kanzlerkandidatur nicht realistisch“

Man müsse den Tatsachen ins Auge blicken, mahnte Gauland im Gespräch mit der Zeit: „Eine Kanzlerkandidatur ist nicht realistisch“. Für eine Regierungsbeteiligung der AfD müsse Friedrich Merz die Brandmauer nach rechts einreißen, was der nicht tun werde. Zudem sei die derzeitige Zustimmung der Bevölkerung nicht in erster Linie der Verdienst der AfD selbst, „sie verdankt sie den Fehlern der anderen“, so der 82-Jährige. Ähnlich äußerte sich der Parteiforscher Jürgen Falter bei IPPEN.MEDIA.

Alexander Gauland ist Ehrenvorsitzender der Partei Alternative für Deutschland. (Archivfoto) © Hannes P. Albert/dpa

In Umfragen aus Thüringen ist die AfD die stärkste Kraft. Dort soll im kommenden Jahr der Landtag neu gewählt werden. Nach Daten von Infratest-dimap liegt die Partei in der Sonntagsfrage mit 34 Prozent vor der CDU (21 Prozent) und der Linke (20 Prozent) von Ministerpräsident Bodo Ramelow. Abgeschlagen landet die SPD bei zehn Prozent, die Grünen würden den Meinungsforschern zufolge mit gerademal fünf Prozent in den Landtag einziehen. Die Mehrheitsfindung im Erfurter Landtag ist bereits jetzt schwer bis unmöglich.

Bundesweit liegt die AfD in Umfragen derzeit bei 18 bis 20 Prozent. Die nächste Bundestagswahl findet regulär im Spätsommer oder Herbst 2025 statt. Bisher hatte die AfD auf die Nominierung eines Kanzlerkandidaten verzichtet. In einem Interview bei RTL und ntv hatte Alice Weidel, die gemeinsam mit ihrem Co-Chef Tino Chrupalla die AfD führt, erklärt, dass ihre Partei bei der kommenden Bundestagswahl erstmals einen Kanzlerkandidaten aufstellen wolle.

Rekordhoch der AfD: Gauland rechnet mit „Abschmelzen auf zehn Prozent“

Für das Erstarken der AfD sehen Unionspolitiker auch ihre eigene Partei in der Mitverantwortung. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte der Welt am Sonntag mit Blick auf die relativ hohen AfD-Umfragewerte: „Es gelingt uns als Union nicht ausreichend, mit überzeugenden Angeboten wahrgenommen zu werden und die enttäuschten Stimmen abzuholen.“ Er erklärte: „Wir haben es bisher nicht geschafft, den Menschen unsere Alternativen, zum Beispiel beim Thema Heizen, präziser aufzuzeigen. Wir müssen klarer darlegen, wohin wir wollen.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die AfD mit positiver Gestaltung in die Schranken weisen. Es müsse für alle Bürger eine Perspektive auf eine gute Zukunft geben, sagte er am Sonntag im ARD „Sommerinterview“. „Die AfD wird nicht viel besser abschneiden als bei der letzten Wahl“, prophezeite er zugleich. Der Bundeskanzler sagte zudem schon Mitte Juni: „Die AfD ist eine Partei, die die falsche Behauptung aufbringt, früher war alles besser.“

Die Geschäftsführerin des Umfrageinstituts Allensbach, Renate Köcher, sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS): „Die Unterstützung für extreme Parteien geht meist zurück, wenn die Bevölkerung das Gefühl bekommt, dass bestimmte Themen von der Politik ernst genommen und behandelt werden.“ Gauland rechnet selbst nicht mit einem Dauer-Hoch seiner Partei, wie er der FAS sagte: „Das wird wieder abschmelzen, aber nicht mehr auf sieben Prozent. Vielleicht sind wir dann bei zehn Prozent.“ (aa/dpa)