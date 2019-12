Skandal um AfD-Kritik: Feuerwehr-Präsident Hartmut Ziebs tritt zurück

Das Einsortieren von Menschen, die sich freiwillig einem Dienst an der Gemeinschaft verpflichten, in parteipolitische Ausrichtungen war vom Denkansatz her schon falsch. Jeder freiwillige Feuerwehrmann sollte geschätzt und geachtet werden, ganz egal welcher "Gesinnung" er anhängt. Inzwischen leben wir doch in Zeiten, in denen immer weniger Freiwillige von den Feuerwehren angeworben werden können. In Teilen des Bundesgebietes müssen schon Dienstverpflichtungen für die Feuerwehr durchgesetzt werden.

Wie der Präsident des Feuerwehrverbandes Hartmut Ziebs solche diskriminierenden Äußerungen angesichts der sich beständig verschlechternden Personallage bei den Feuerwehren von sich geben kann, bleibt sein Geheimnis.

Es ist gut, dass er geht.