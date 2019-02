AfD-Mann beleidigt Merkel im Landtag - und kassiert erste Rüge seit 25 Jahren

Wenn man sich so in den Live-Übertragungen anschaut, wie die Parteien, die schon länger da sind, mit der AfD umspringen, ist es verständlich, daß die auch zurückschießen.

Gestern hatte ich mir mal eine Sitzung im Berliner Senat angeguckt. Was da ein treuer SPD-Genosse am Stück für Beschimpfungen gegen die junge Partei ausgestoßen hat....da ist der Ton auf Baustellen um Längen kultivierter.