AfD-Mitgründer Bernd Lucke mit Kritik an Umgang mit Greta Thunberg

AfD-Mitgründer Bernd Lucke ist der Meinung, dass die Freiheit der Rede in Deutschland gefährdet sei. Dabei kritisiert er den Umgang mit der Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Greta Thunberg ist für viele Menschen eine Hoffnungsträgerin, die die Politik in Sachen Umweltschutz aufrüttelt. Für andere ist die 16-Jährige ein undankbares Mädchen, das noch nichts in seinem Leben geschafft hat und realitätsferne Forderungen stellt. Manche Menschen sehen Gretas weltweiten Kampf für mehr Klimaschutz gar als Anlass, die Schwedin als Feindbild aufzubauschen und im Internet zu beschimpfen und zu bedrohen.

Greta Thunberg äußert sich zu Hass im Netz

Ende September bezog die „Fridays for Future“-Initiatorin zu dem Hass, der ihr online entgegenschlägt, auf Instagram Stellung: „Wie ihr vielleicht bemerkt habt, sind die Hater so aktiv wie eh und je [...]. Sie denken sich jede erdenkliche Lüge und Verschwörungstheorie aus“, schrieb sie. Kürzlich hatte sie erst in einem Interview erzählt, dass sie vor einigen Jahren an Depressionen gelitten habe.

Lucke kritisiert nach Vorfällen in Hamburger Uni auch Greta Thunberg

Dabei ist Greta nicht nur anonymen Kritikern im Netz ein Dorn im Auge. Die 16-Jährige, bei der Asperger-Autismus diagnostiziert wurde, musste kürzlich auch von Komiker Dieter Nuhr einiges einstecken. Jetzt stänkerte auch Ex-AfD-Chef Bernd Lucke gegen Greta, die mittlerweile viele Jugendliche als Vorbild sehen. Der Grundtenor seiner Aussage: Man könne nichts gegen Greta sagen, ohne als Leugner des Klimawandels abgestempelt zu werden.

In der Welt (hinter Bezahlschranke) schrieb der frühere AfD-Chef Bernd Lucke einen Gastbeitrag zu Meinungsfreiheit und politischer Rhetorik. Darin kritisiert er unter anderem, dass er an der Universität Hamburg bei seiner ersten Vorlesung nach seiner Beurlaubung am vergangenen Mittwoch von „einer Horde von Störern niedergeschrien“ wurde. Die Studierendenvertretung AStA der Uni Hamburg hatte zu Protesten gegen Lucke aufgerufen. Der AfD-Mitgründer wurde dabei unter anderem als „Nazi-Schwein“ beschimpft, körperlich bedrängt und am Reden gehindert.

Bernd Lucke: „Wer Greta kritisiert, ist ein Klimaleugner“

Lucke beklagt einen Mechanismus, der die Positionen von politisch Andersdenkenden vergröbert und verzerrt wiedergebe, um sie nachhaltig zu diskreditieren: „Wer den Euro kritisiert, ist ein Antieuropäer, wer das Kopftuch verbieten will, ist ein Islamfeind.“ Und auch für Greta Thunberg findet Lucke einen derartigen Vergleich: „Wer Greta kritisiert, ein Klimaleugner“, so Lucke weiter.

Die AStA der Uni Hamburg hatte sich gegen die Vorwürfe Luckes, die Vorfälle zu verklären, gewehrt. „Wenn jemand eine Täter-Opfer-Umkehr betreibt, dann ist es wohl der Gründer der größten rechtsradikalen Partei Deutschlands seit der NSDAP, wenn dieser sich in der Öffentlichkeit mit jüdischen Professor*innen und studentische Proteste mit Nazis vergleicht“, schrieb der Studierendenausschuss auf Twitter.

