AfD-Neujahrsempfang: Tausende Menschen gehen auf die Straßen

Die Alternative für Deutschland (AfD) lädt in Münster zum Neujahrsempfang. In der Stadt wird großer Protest erwartet.

Wenige Tage nach dem Thüringen-Debakel hält die AfD ihren Neujahrsempfang ab. Wie auch im vergangenen Jahr im Rathaus in Münster.

In der Stadt hat sich breiter Protest angekündigt. Mehrere Tausend Menschen werden am Freitag (7. Februar) erwartet. Was sie über den Neujahrsempfang und die Demo wissen müssen, lesen Sie bei msl24.de*.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.