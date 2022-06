Alleinige Macht möglich: Höcke will AfD-Satzung ändern – greift er nach dem Vorsitz?

Björn Höcke will angeblich eine Einzelspitze in der AfD etablieren. © Finn Becker/Imago

Machtkampf in der AfD? Björn Höcke will laut einem Bericht eine Einzelspitze durchsetzen. Der Verfassungsschutz beobachtet seine Kandidatur genau.

Berlin - Die AfD hatte schon mehrere heftige Streits zwischen ihren Parteivorsitzenden, zuletzt zwischen Tino Chrupalla und Jörg Meuthen. Nun will der Thüringer AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke die Führungsriege der Partei verkleinern. Das berichten die RND-Zeitungen und berufen sich dabei auf Anträge für den nächsten AfD-Parteitag in Riesa.

„Der Bundesvorstand besteht aus einem oder zwei Bundessprechern“, heißt es demnach in Höckes Antragstext. Bundessprecher heißen die Parteivorsitzenden bei der AfD. Bisher sieht die Satzung eine Doppel- oder Dreierspitze vor. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zufolge gibt es weitere ähnliche Anträge. Ob einer davon die erforderliche Zweidrittelmehrheit auf dem Parteitag erhält, ist ungewiss.

Verfassungsschutz zur AfD: Höcke im Vorstand wäre Indiz für Rechtsextremismus

Bis Januar 2022 wurde die AfD geführt von einer Doppelspitze aus Jörg Meuthen und Tino Chrupalla. Meuthen trat im Januar 2022 zurück und verließ die Partei. Höcke hat sich eine Kandidatur gegen Chrupalla auf dem Parteitag im Juni offengehalten. Er könne sich dies „selbstverständlich“ vorstellen, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Chrupalla hat bereits angekündigt, auch gegen Höcke antreten zu wollen.

Höcke gilt als AfD-Rechtsausleger. Sein möglicher Einzug in den Bundesvorstand lässt den Verfassungsschutz aufhorchen. Dessen Präsident Thomas Haldenwang sagte im Mai im ZDF-„Morgenmagazin“, der parteiinterne Machtkampf zwischen Gemäßigten und Extremisten aus dem früheren „Flügel“ sei noch nicht entschieden. „Sollte Höcke allerdings gewählt werden, wäre das ein klares Indiz dafür, dass sich die Partei weiter in Richtung Rechtsextremismus entwickelt“, so Haldenwang.

AfD schnitt bei vergangenen Wahlen schlechter ab

Bei der NRW-Landtagswahl 2022 wurde die AfD nur knapp in den Landtag gewählt. Seit der Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022 ist sie gar nicht mehr in der dortigen Landesregierung vertreten. Wie der Spiegel berichtet, geht in der Partei seither eine Zeitleiste um, in der dokumentiert werden soll, dass die Partei seit Chrupallas Amtsantritt bei Wahlen stetig schlechter abschnitt. „10 Wahlen, ALLE verloren“, zitiert das Magazin aus einer ihm vorliegenden SMS. Chrupalla ist seit 2019 AfD-Chef. (frs/AFP/dpa)