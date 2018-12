AfD scheitert mit Klage gegen Merkels Flüchtlingspolitik

Es ist bereits seit einiger Zeit gängige Methode des Verfassungsgerichtes, für die Regierung unangenehme Klageschriften ohne stichhaltige Begründung oder aus rein formalen Gründen zurückzuweisen. Das geschieht i.d.R. in den Fällen, wo die Urteile auf Grund eindeutiger Rechtslage zu Lasten der Regierenden hätten ausfallen MÜSSEN - so wie hier. Ein weiteres Beispiel ist der Fall der Firmen-Direktversicherungen. Hier wurde die jüngste Verfassungsklage gegen die Doppelverbeitragung zur Sozialversicherung OHNE Begründung nicht zur Entscheidung angenommen. Wessen Brot ich ess', dessen Lied ich sing'.

Die Klage erfüllte einen dreifachen Zweck:

1.

Gab es immerhin eine gewisse, wenn auch zugegebenermaßen kleine Chance, daß das BVerfG sich mit der Klage befaßt. Hätted as BVerfG nicht explizit eine Befassung vermeiden wollen, wäre das sicher möglich gewesen.

2.

Konnte die AfD mit der Klage zeigen:die AfD hält, was die CSU nur verspricht. Dann weiß der Wähler zumindest, woran er ist.

3.

Viel wichtiger: diese Klage war ein Warnschuß an die Etablierten. Käme so etwas wie die Merkelsche Grenzöffnung 2015 noch einmal vor, dann gäbe es - im sehr deutlichen Unterschied zu 2015 - eben eine Oppositionsfraktion, die den Weg nach Karlsruhe nicht scheut. Und in einem solchen Fall wäre die AfD Fraktion ja dann klageberechtigt.