Höhenflug vorerst gebremst: AfD in neuer Umfrage erstmals seit März wieder schwächer

Erstmals seit mehr als vier Monaten sind dem Forschungsinstitut Insa zufolge die Umfragewerte der AfD rückläufig.

Die AfD ist seit Wochen im Umfragehoch. Wie weit ihr Weg noch führen kann, ist unklar. Jetzt gibt es den ersten Dämpfer.

Berlin - Zum ersten Mal seit vier Monaten hat die AfD in einer bundesweiten Meinungsumfrage an Beliebtheit eingebüßt. Im wöchentlichen „Sonntagstrend“ des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild am Sonntag fiel die rechte Partei in dieser Woche auf 21 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Gleichzeitig stellt es den ersten Rückgang in der Erhebung seit dem 25. März dar, als die AfD in der Umfrage 15 Prozent erreichte.

Die Union aus CDU und CSU gewinnt hingegen einen Punkt hinzu und hat die Zustimmung von 27 Prozent der Befragten. Auch die SPD legte im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt zu und kommt nun auf 19 Prozent. Die Grünen bleiben unverändert bei 14 Prozent, die FDP bei sieben Prozent und die Linke bei fünf Prozent. Die sonstigen Parteien verlieren ein Prozent der Stimmen und können nur noch sieben Prozent auf sich vereinen.

Partei Prozent CDU/CSU 27 AfD 21 SPD 19 Grüne 14 FDP 7 Linke 5 Sonstige 7

AfD ist seit Wochen im Umfragehoch

Die AfD ist seit Wochen im Umfragehoch. Das Meinungsforschungsinstitut Yougov sieht die Zustimmung für die Partei bundesweit derzeit bei 23 Prozent. Im ARD-„Deutschlandtrend“ vom 3. August erzielte sie mit 21 Prozent einen neuen Höchstwert. Auch in einer Forsa-Umfrage erreicht sie 21 Prozent.

In den ostdeutschen Bundesländern kommt die AfD, die bundesweit vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft und beobachtet wird, in Umfragen sogar auf Werte von bis zu 30 Prozent. In Thüringen, wo die Partei mit ihrem Landesvorsitzenden Björn Höcke als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft ist, waren es im Juli bei Infratest dimap für den MDR 34 Prozent.

Ramelow: Dauerdebatte über AfD nutzt den Rechtspopulisten

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hält die Dauerdebatte über die AfD in Deutschland allerdings für demokratiegefährdend. „Ich mache den Alarmismus um die AfD einfach nicht mehr mit“, sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur. Er führe dazu, dass die Partei keine Erklärungen mehr abgeben müsse zu dem, was sie wirklich wolle.

Nach Einschätzung von Ramelow „zieht die AfD magisch die Unzufriedenen an“. Das gelte für West- wie Ostdeutschland. Die höheren Umfragewerte im Osten hätten auch etwas damit zu tun, „dass die materielle Einheit ganz gut gelungen ist, die psychologische Einheit aber eine Katastrophe ist.“ (dpa/afp/cs)

Für die Erhebung hat das Meinungsforschungsinstitut Insa 1203 Menschen im Zeitraum vom 31. Juli bis zum 4. August 2023 befragt. Die maximale Fehlertoleranz wird mit plus/minus 2,9 Prozentpunkten angegeben.