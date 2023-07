AfD weiter im Höhenflug: Union nur noch knapp vor Rechtspopulisten

Von: Stephanie Munk

Die AfD erreicht in der Sonntagsfrage den höchsten, jemals für die Partei gemessenen Wert. Vor einem Jahr überzeugte sie nur halb so viele Menschen wie jetzt.

Berlin – Die AfD befindet sich weiter im Höhenflug. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Partei laut einer aktuellen Umfrage auf 22 Prozent der Stimmen. Das ist der höchste bisher gemessene Wert bei der Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Bild am Sonntag.

Im Vergleich zur Vorwoche legt die AfD damit um zwei Punkte zu, im Vergleich zum Vorjahr erreicht sie bei Insa sogar den doppelten Wert. Der Abstand zur derzeit führenden Partei, der Union, schrumpft damit weiter: CDU/CSU kommen in der Umfrage auf 26 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Woche davor. Die AfD liegt somit nur noch vier Punkte hinter der Union.

CDU/CSU nur noch vier Punkte vor AfD

Auch laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Ipsos liegen die Rechtspopulisten nur noch wenige Prozentpunkte hinter der Union. Wegen des Höhenflugs der Rechtsaußen-Partei bröckelt derzeit in der Union sogar der Widerstand gegen eine Kooperation mit der Linken. CDU-Chef Friedrich Merz sorgte mit einer Aussage zur AfD auf der CSU-Klausur im bayerischen Andechs außerdem für einen Aufreger.

Und wie sieht es bei den Parteien der Ampel-Koalition aus? Unverändert ist der Wert laut der repräsentativen Insa-Umfrage für die Grünen: 14 Prozent der rund 1000 Befragte würden sie wählen, wäre nächsten Sonntag Bundestagswahl. Der Kanzler-Partei SPD würden aktuell 18 Prozent ihre Stimme geben. Die FDP kommt auf sieben, die Linke auf fünf Prozent. Das bedeutet aber auch, dass die Ampel-Koalition keine Regierungsmehrheit mehr hätte. Zusammen steht sie demnach bei 39 Prozent

Mehrheit der Wahlberechtigten hält AfD für rechtsextrem

Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hat unterdessen ergeben, dass 57 Prozent der Bürgerinnen und Bürger die AfD aktuell für eine rechtsextreme Partei halten. 19 Prozent sind dagegen der Auffassung, die AfD sei eine bürgerlich-konservative Partei.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die AfD im März 2021 als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Dies erlaubt den Einsatz nachrichtendienstlicher Mitteln. Die Einstufung hat das Kölner Verwaltungsgericht im März 2022 bestätigt. Die AfD legte Berufung ein. Das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster ist noch nicht abgeschlossen.

Unzufriedenheit mit Ampel als Grund für AfD-Rekorde?

Erklärt wird der derzeitige Aufwärtstrend der AfD auch mit der Unzufriedenheit vieler Deutscher mit der aktuellen Politik der Ampel-Regierung. In einer anderen aktuellen Umfrage gehen jedem zweiten Deutschen die Klimaschutz-Maßnahmen der Koalition zu weit.

In manchen ostdeutschen Bundesländern ist die AfD in Umfragen derzeit sogar schon stärkste Kraft. Ein Parteienforscher sieht viele Protestwähler unter den derzeitigen Anhängern – und fordert die Regierung auf, ihren Dauer-Streit zu beenden. In Spanien könnte nach den Wahlen am Sonntag (23. Juli) die rechtsextreme Partei Vox mitregieren, der Rechtsruck in Europa droht sich damit fortzusetzen. (smu/dpa)