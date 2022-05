NRW: Umfragen und Prognosen zum 15. Mai - Die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen

Wahl-Umfragen: NRW vor Herzschlagfinale - Erfolg des CDU-Manns Günther gibt der Partei in NRW Rückenwind

Von: Marcus Giebel

In Nordrhein-Westfalen regieren seit fünf Jahren CDU und FDP. Das könnte sich bald ändern. Wir werfen einen Blick auf Umfragen und Einschätzungen der Politiker zur Wahl am 15. Mai.

Update vom 10. Mai, 14.00 Uhr: Ihr erfolgreiches Wahlergebnis in Schleswig-Holstein setzt die CDU wird ein, um die Stimmung für die anstehende NRW-Wahl zu machen: NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) rechnet damit, dass sich der Erfolg seiner Partei bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein positiv auf die Ergebnisse in NRW am kommenden Sonntag (15. Mai) auswirken werden. „Unseren Mitgliedern gibt der Rückenwind aus Kiel zusätzlichen Schwung“, so Reul gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger (Dienstag-Ausgabe). Unentschlossenen Wählern falle die Entscheidung jetzt leichter, meint er: „Ich rechne fest damit, dass unser Vorsprung hier durch das Ergebnis noch etwas größer wird“, sagte Reul. „Und je größer der Abstand, desto mehr hilft es auch mir persönlich dabei, meine Innenpolitik fortzusetzen“, fügte der CDU-Politiker siegesgewiss hinzu.

Aber auch die Konkurrenz zeigte sich jüngst zuversichtlich für die Wahl am kommenden Sonntag. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil erklärte in Berlin, die Umfragen zeigten, dass die SPD und ihr Spitzenkandidat Thomas Kutschaty in NRW „eine sehr gute Chance“ hätten. „Ich bin mir auch recht sicher, dass am Ende Thomas Kutschaty der nächste Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen wird.“ Klingbeil führte das Ergebnis von Schleswig-Holstein vor allem auf die Beliebtheit von Ministerpräsident Günther zurück. Die Ausgangsbedingungen in NRW seien ganz andere, meint er.

So argumentierte auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, der zugab, das Ergebnis in Schleswig-Holstein sei nicht so gewesen sei, „wie wir uns es gewünscht hätten“. In NRW sei die Lage aber anders: „Wir haben dort nicht einen vergleichbar populären Ministerpräsidenten wie Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Und in Nordrhein-Westfalen geht es sehr stark um die Koalitionsfrage.“ Es mache gerade in NRW einen Unterschied, ob es eine Regierung der Mitte mit einer starken FDP gebe oder eine Regierung, in der die Grünen eine prägende Rolle haben, sagte Lindner. Der Spitzenkandidaten der FDP, Joachim Stamp, arbeite auf „eine Fortsetzung der erfolgreichen schwarz-gelben Regierung“ hin.

NRW-Wahl: CDU weiterhin knapp vor SDP laut Umfragen - Umfrage-Höhenflug der Grünen

Update vom 6. Mai, 15.00 Uhr: Das ZDF-„Politbarometer“ liefert neue Umfragedaten kurz vor der NRW-Wahl: Hendik Wüsts CDU liegt weiterhin knapp vor der SPD mit Herausforderer Thomas Kutschaty. Die Forschungsgruppe Wahlen ermittelte bei der „Sonntagsfrage“ des Senders für die Christdemokraten einen Wert von 30 Prozent. 28 Prozent der Befragten würden bei einer Landtagswahl am Sonntag hingegen für die SPD stimmen.

Den Grünen attestierte infratest dimap für das ZDF einen vergleichsweise starken Zuwachs, sie kämen demnach auf 18 Prozent - und erzielten damit fast dreimal so viele Wähler wie bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2017. Dieses Ergebnis überrascht nicht allzu sehr, angesichts des bundesweiten Umfrage-Höhenflugs der Grünen, den unter anderem das Institut Insa bei einer Befragung Ende April bis Anfang Mai ermittelte.

FDP und AfD erreichten nun in der ZDF-Sonntagsfrage jeweils sieben Prozent der Zweitstimmen. Damit würde es für eine Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition unter Hendrik Wüst nicht reichen. Möglich wären aber nach den Ergebnissen knapp eine rot-grüne oder eine schwarz-grüne Koalition.

NRW-Wahl: CDU vor der SPD - Differenz zwischen den Parteien wird aber kleiner

Update vom 5. Mai, 18 Uhr: Die CDU liegt in Umfragen zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen aktuell vor der SPD. Das legt eine aktuelle Umfrage nahe. Ganz so groß wie in den jüngsten Umfragen (siehe Erstmeldung) ist der Vorsprung auf die SPD allerdings nicht.

In einer am Donnerstag von der ARD veröffentlichen Erhebung erreicht die CDU 30 Prozent. Die SPD kommt auf 28 Prozent der Stimmen. Drittstärkste Kraft wären mit 16 Prozent Zustimmung die Grünen. Dahinter folgen FDP und AfD mit je acht Prozent. Die Linke würde mit derzeit drei Prozent den Einzug in den Landtag verpassen.

Für die Erhebung befragte Infratest dimap von Montag bis Mittwoch 1537 Wahlberechtigte aus Nordrhein-Westfalen. Die Schwankungsbreite wurde mit zwei bis drei Prozentpunkten angegeben. Auch Umfragen anderer großer Meinungsforschungsinstitute hatten zuletzt auf ein enges Rennen zwischen CDU und SPD hingedeutet.

Umfrage-Beben vor NRW-Wahl: Wüst plötzlich vor SPD - die Prognosen im Überblick

Erstmeldung vom 5. Mai, 13.00 Uhr: München - Es ist die dritte Landtagswahl des Jahres und bildet gewissermaßen den Abschluss des politischen Frühjahrs 2022. Aber auch den Höhepunkt, denn von der Wahl in Nordrhein-Westfalen (NRW) geht eine besondere Signalwirkung aus. Im bevölkerungsreichsten Bundesland muss sich zeigen, ob die SPD den Aufschwung seit der Bundestagswahl fortsetzt oder ob die CDU dem Einhalt gebietet und weiter die stärkste Fraktion in Düsseldorf stellt.

Seit dem Abschied von Armin Laschet in Richtung Berlin Ende Oktober fungiert der bis dato als Verkehrsminister amtierende Hendrik Wüst als Landesvater. Für die SPD geht Thomas Kutschaty ins Rennen der Spitzenkandidaten, er war bis 2017 NRW-Justizminister. Bei jener letzten Landtagswahl büßten die Sozialdemokraten fast acht Prozent der Stimmen ein und waren plötzlich nur noch zweitstärkste Kraft hinter den Christdemokraten, die seither gemeinsam mit der FDP regieren.

Die Koalition hat eine hauchdünne Mehrheit von nur einer Stimme. Auf der Oppositionsbank sitzen SPD, Grüne und AfD, dazu kommen drei parteilose Abgeordnete.

Wer darf hier künftig Platz nehmen? Am 15. Mai wird der 18. Landtag von Nordrhein-Westfalen gewählt. © Malte Krudewig/dpa

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Laut Umfragen wird es knapp zwischen CDU und SPD

Es bahnt sich ein ähnliches Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Volksparteien an wie schon 2017. Rund 13 Millionen Wahlberechtigte sind am 15. Mai dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Bislang deutet vieles darauf hin, dass Schwarz-Gelb keine Mehrheit mehr zustande bekäme. Großer Gewinner scheinen nach Umfragen die Grünen zu werden, die ihr Ergebnis von vor fünf Jahren womöglich sogar verdoppeln können. Den Liberalen drohen hingegen heftige Einbußen. Auch die AfD dürfte den Einzug ins Parlament wohl erneut schaffen.

Rückenwind dürften Wüst und die CDU von der Forsa-Umfrage vom 4. Mai bekommen. Da landete die Regierungspartei bei 32 Prozent - dem besten Wert seit knapp zwei Monaten - und verwies zugleich die SPD mit vier Prozentpunkten weniger auf Platz zwei. Das ist der größte Abstand seit Mitte März. Die Grünen kämen demnach auf 17 Prozent und könnten somit zum „Ministerpräsidenten-Macher“ werden. Die FDP behauptet sich mit sieben Prozent vor der AfD, die sechs Prozent erreichen würde. Für die Linke wäre der Einzug in den Landtag bei drei Prozent weit entfernt.

Diese Umfrage fand zwischen dem 19. und 26. April im Auftrag von NRW-Tageszeitungen online statt. Es nahmen 2006 Bürger teil.

Ministerpräsidenten-Umfrage von Nordrhein-Westfalen: Wüst und Kutschaty verlieren beide an Zustimmung

Interessant gestaltet sich auch der Blick auf die Präferenz zwischen den beiden Ministerpräsidenten-Kandidaten. Stand Wüst im April je nach Umfrage sogar bei mehr als 40 Prozent, kommt er diesmal nur noch auf 35 Prozent. Kutschaty, der seit Ende Oktober nur zweimal über die 30-Prozent-Marke hinaus kam, wäre für 27 Prozent der Befragten der Favorit. Damit büßte der Amtsinhaber im Vergleich zur vorigen Forsa-Umfrage vom 13. April und auch zur jüngsten Infratest-dimap-Umfrage vom 24. April sechs Prozent ein. Beim Herausforderer ging es um sieben respektive fünf Prozent nach unten.

Mindestens 181 Abgeordnete werden in den Landtag einziehen, der sich durch Überhang- und Ausgleichsmandate aber noch vergrößern kann. So bilden aktuell 199 Politiker das nach Bayern zweitgrößte Landesparlament im Bund.



Wir zeigen einen Überblick über die bisherigen Umfragen zum Ausgang des mit Spannung erwarteten Wahltags am 15. Mai. Wie wird sich der 18. NRW-Landtag gestalten?

NRW: Umfragen und Prognosen zum 15. Mai - Die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen

Institut Datum CDU SPD FDP AfD Grüne Linke Sonstige Forschungsgruppe Wahlen 6. Mai 2022 30 % 28 % 7 % 7 % 18 % 3 % 7 % Infratest dimap 5. Mai 2022 30 % 28 % 8 % 8 % 16 % 3 % 7 % Forsa 4. Mai 2022 32 % 28 % 7 % 6 % 17 % 3 % 7 % Infratest dimap 24. April 2022 31 % 30 % 8 % 7 % 16 % 3 % 5 % INSA 17. April 2022 29 % 31 % 10 % 7 % 14 % 4 % 5 % Forsa 13. April 2022 30 % 30 % 8 % 6 % 18 % 2 % 6 % INSA 5. April 2022 28 % 30 % 10 % 7 % 15 % 4 % 6 % Infratest dimap 3. April 2022 31 % 30 % 8 % 7 % 15 % 4 % 5 % Forsa 16. März 2022 32 % 27 % 8 % 6 % 17 % 3 % 7 % INSA 20. Februar 2022 27 % 29 % 12 % 8 % 14 % 4 % 6 %

Zum Vergleich: 2017 kam die CDU auf 33 Prozent der Stimmen, die SPD auf 31,2 Prozent. Die FDP war mit 12,6 Prozent drittstärkste Fraktion, dahinter landeten die AfD mit 7,4 Prozent und die Grünen mit 6,4 Prozent. Die Linke verpasste mit 4,9 Prozent knapp den Einzug in den Landtag, auf die übrigen Parteien entfielen 4,5 Prozent. (mg mit dpa)