Verfassungsschutz-Gutachten öffentlich gemacht - AfD-Gründer Lucke urteilt vernichtend über Partei

Erstmal zu Chemnitz: wenn man vorher von ( wie soll ich sagen) Neubürgern am Parkticketautomaten mehr oder weniger belästigt wurde, oder eben sämtliche Ruheplätze in einer Einkaufspassage wegen WLAN blockiert waren. Wenn man ständig auf die Tasche aufpassen musste, weil erstgenanntes Klientel ständig auf Tuchfühlung war, find ich es schon so besser wie es jetzt ist. Ängste schüren die Grünen auch. Und wenn ein Politiker vorschlägt die wilden Horden in die Pampa zu verteilen, ist das keine Lösung. Doch . ich finde schon, daß man etwas aufgewacht ist. Natürlich ist die kostenfreie Pille nicht der Stein der Weisen. Daher bin ich schon froh, daß es die AfD gibt, die nur durch Ignoranz der anderen Parteien so groß geworden ist. Ach und zu Maaßen: es hat sich ja herausgestellt, woher das Video kam. Wenn man Straftaten verurteilt ist das O. K. aber eben gleich die vollen Geschütze auffahren, bevor irgendetwas geklärt ist und dann auch bei der Aussage zu bleiben, ist schon grenzwertig.