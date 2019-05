AfD fordert Rauswurf eines Schulleiters, doch ein Zitat lässt die Dinge in anderem Licht erscheinen

Ich mag die AfD beileibe nicht für ihre Wortwahl verteidigen, aber es ist schon interessant, was man gerade aus den ersten zwei ihrer genannten Zitate gemacht hat - genau das, was sie geschrieben haben.

„Notfalls auch mit Waffengewalt die Grenzen verteidigen“ ist eben nicht das gleiche wie „schießen lassen“. Früher ist der Bundesgrenzschutz bewaffnet an der Grenze entlang marschiert - warum eigentlich wurde hiergegen von niemanden demonstriert?

„Die Zeit des Holocausts mit der Zeit unserer langen deutschen Geschichte zu vergleichen“ ist eben nicht „Der Holocaust als Fliegenschiss“.

Wir leben in einer Zeit, in der alles gesagte falsch verstanden wird oder krampfhaft werden will. Diejenigen, die mit der entsprechenden Meinung gehen werden deshalb zu größeren Unterstützern als sie es eigentlich sind oder sein müssten...