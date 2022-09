Afghanistan-Einsatz: Enquete-Kommission des Bundestags beginnt mit Arbeit

Erste Sitzung der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestag © IMAGO/Christian Ditsch/epd

Die Enquete-Kommission zum Afghanistan-Einsatz hat mit ihrer Arbeit angefangen.

Berlin in Deutschland - An der konstituierenden Sitzung nahm am Montagmittag auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) teil. Die Kommission soll "Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands" ziehen. Im Juli hatte bereits ein Untersuchungsausschuss im Bundestag zum überstürzten Afghanistan-Abzug der Bundeswehr und ihrer Verbündeten seine Arbeit aufgenommen.

Die Bundeswehr war im Juni 2021 nach knapp 20 Jahren aus Afghanistan abgezogen. Im August beteiligten sich nach der Machtübernahme der Taliban deutsche Soldaten dann noch einmal an der chaotischen Evakuierungsaktion vom Flughafen der Hauptstadt Kabul. Schon damals gab es schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen in Deutschland und weiteren beteiligten Ländern, weil die afghanischen Ortskräfte beim Abzug der internationalen Truppen zunächst größtenteils zurückgelassen wurden. mt/hcy