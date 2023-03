Afghanistan: Mädchen zum neuen Schuljahr von höheren Schulen ausgeschlossen

Junge Frauen werden in Afghanistan von weiterführenden Schulen verbannt © Alexandra Kovalskaya / IMAGO

Das neue afghanische Schuljahr beginnt am 21. März und schließt Mädchen von weiterführenden Schulen aus. Hilfsorganisationen und ehemalige afghanische Politiker fordern die Öffnung von Mädchenschulen.

Kabul - «Es ist zutiefst enttäuschend, dass die De-Facto Behörden in Afghanistan Mädchen erneut den Besuch weiterführender Schulen verweigern», sagte die Exekutivdirektorin des Kinderhilfswerks Unicef, Catherine Russel, am Dienstag. Der ehemalige afghanische Präsident Hamid Karzai schrieb am Vorabend des neuen Schuljahres auf Twitter, dass die Schulbildung von Mädchen bedeutend für die Entwicklung des Landes sei.

In Afghanistan stößt die Schließung von Mädchenschulen auf viel Kritik. Immer wieder protestieren Frauen gegen die bestehende Regelung. Die Organisation Save the Children wies darauf hin, dass durch ein Verbot der Schuldbildung das Risiko für Gewalt und frühe Verheiratung steige. «Die Mädchen in Afghanistan wollen die Zukunft ihres Landes mitgestalten und das Land braucht sie», sagte der Geschäftsführer von Save the Children Deutschland, Florian Westphal. «Ich habe bei meinem dortigen Besuch hoch motivierte Schülerinnen getroffen, die nun völlig hoffnungslos sind, weil sie keinen Beruf erlernen dürfen.»

In Afghanistan begannen am Dienstag mit dem persischen Neujahrsfest Norus offiziell das neue Jahr und damit auch das neue Schuljahr. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 sind Schulen für Mädchen ab der siebten Klasse geschlossen. Die Taliban, hatten schon vor der Übernahme große Teile des Landes kontrolliert. Für den Zusammenbruch der Vorgängerregierung Afghanistans machen Experten die hohe Korruption unter der alten, politischen Elite und unter den höheren Rängen der afghanischen Armee verantwortlich. (dpa)