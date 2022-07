Afghanistan: Weitere Angriffe auf ehemalige Regierungsmitglieder und Frauen

Teilen

In Afghanistan haben die Taliban der Macht über die Bevölkerung: Weiterhin finden Angriffe auf ehemalige Regierungsmitglieder und Frauen statt. © IMAGO/Xinhua

Die Verfolgung und Attacken auf Frauen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der früheren Regierung in Afghanistan nehmen kein Ende.

Kabul - Wie lokale Behörden der Deutschen Presse-Agentur am Montag bestätigten, wurden allein am vergangenen Wochenende acht Menschen in dem Land getötet. Bei den Opfern handelt es sich den Angaben zufolge unter anderem um zwei ehemalige Polizisten und einen ehemaligen Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes. Seit der Machtübernahme der Taliban im August vergangenen Jahres kommt es immer wieder zu Tötungen oder Verschleppungen von Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Mitarbeitern der ehemaligen Regierung.

Nach Angaben der lokalen Behörden wurden die Polizisten und die Geheimdienstmitarbeiter von «unbekannten bewaffneten Männern» getötet. Andere Taliban-Offiziere behaupteten, hinter den Morden steckten «persönliche Fehden». Viele Afghanen geben jedoch den Taliban die Schuld an zahlreichen Tötungen und Verschleppungen in ihrem Land.

Die Attacken richten sich auch gegen Frauen in Afganistan: Wie lokale Medien berichteten, wurde am Samstag eine Frau in der Provinz Pandschir erschossen. Sie war demnach unterwegs zu ihrem Mann, der Feuerholz sammelte. Ein Provinzgouverneur sagte, bei der Tötung handele es sich «um ein Versehen» und der Schuldige sei bereits festgenommen worden. (dpa)